En af Peter Madsens tidligere sponsorer er efter de oplysninger om Peter Madsen, der allerede inden torsdagens retsmøde i Københavns Byret har været fremme i medierne, ikke overrasket over mentalerklæringens hovedkonklusioner:

»Efter alle de ting, der har været fremme tidligere, kommer det ikke bag på mig, at han er sådan. Det er sørgeligt,« siger Lars Hastrup, der gennem sit firma de seneste ca. 10 år støttet Peter Madsen med godt 100.000 kroner.

Torsdag kom det på retssagens første dag i Københavns Byret frem, at en mentalundersøgelse af Peter Madsen konstaterer, at han fremstår højst utroværdig, at han er svært afvigende med narcissistiske og psykopatiske træk. Derudover beskrives Peter Madsen som en patologisk løgner med en ‘glat og overfladisk charme’, ligesom han er følelseshæmmet, og udviser ‘alvorlig mangel på empati, anger og skyldfølelse’.

»Jeg har ikke på nogen måde fortrudt, at jeg har sponsoreret ham, for han gjorde noget godt for mange. Den side af sagen har jeg det helt fint med. Det andet… Jeg fatter det ikke. Som sagt så troede jeg ikke på det i begyndelsen,« siger Lars Hastrup.

Peter Madsen er tiltalt for at have planlagt drabet på den svenske journalist Kim Wall, for usømmelig omgang med lig, andet seksuelt forhold end samleje af særlig farlig karakter og for at have forvoldt nærliggende fare for andres liv eller førlighed. Han erkender, at han har parteret den 30-årige Kim Walls lig.

»Jeg skal ikke dømme ham, men det er svært ikke at gøre det. Der er en skrue løs, når man gør sådan nogle ting. Det er frygteligt. Skrækkeligt. Det er ikke det menneske, jeg har mødt. Og det er uhyggeligt at tænke på,« siger Lars Hastrup.

Han tilføjer:

»Jeg har set ham som en kunstner. De kan være specielle, så det har jeg ikke lagt noget i. Og når jeg har været sammen med ham, har jeg heller ikke opfattet ham som hverken glat eller overfladisk. Og heller ikke nogle af de andre ting (som mentalerklæringen nævner, red.). Han kunne være fjern og virke optaget af noget andet, end det der foregik, men det har man før hørt om kunstnere.«

Lars Hastrup har tidligere over for BT fortalt, at det er som om, at Peter Madsen er en anden, end den han flere gange har besøgt og talt med.

»Det med de psykopatiske og narcissistiske træk har jeg heller aldrig oplevet. Det her er lidt det samme som med Josef Fritzl i Østrig, synes jeg. Han havde også naboer osv., der ikke havde lagt mærke til noget, men han viste sig at være et monster,« siger Lars Hastrup i dag og fortsætter:

»Alle de gange jeg har været sammen med ham (Peter Madsen, red.), har det været med et fagligt fokus. Han kunne godt virke, som om han ikke var til stede, men jeg har altid opfattet det sådan, at han tænkte på og var optaget af nogle andre ting.«

Der ventes dom i sagen den 25. april. Peter Madsen nægter sig skyldig i drabet på Kim Wall.