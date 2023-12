Ex-efterretningschef Hans Jørgen Bonnichsen kalder torsdagens antiterroraktion en 'sikkerhedsoperation'.

Det betyder, at politiet og Politiets Efterretningstjeneste (PET) ikke har haft 'soleklare beviser' mod de personer, der tidlig morgen blev anholdt forskellige steder i landet mistænkt for at planlægge terrorangreb i Danmark, siger han.

»Man er i en fase, hvor man er i tvivl om, hvor vidt de er i stand til at gennemføre en alvorlig terrorhandling i Danmark. Alene dét betyder, at man er nødt til at bryde ind.«

»Alternativet kunne være – hvis man ventede og håbede på beviser – at der kunne ske en terrorhandling,« tilføjer Bonnichsen, der blandt andet har været operativ chef i PET.

Tjenestens nuværende operative chef, Flemming Drejer, har allerede oplyst på et pressemøde torsdag, at politi og efterretningstjeneste har grebet ind på et tidligt tidspunkt – men at der er tale om et netværk, »der har været i gang med at forberede terrorhandlinger«, og at anholdelserne sker på baggrund af »intensiv efterforskning.«

Bonnichsen siger, at danske myndigheder med anholdelserne har udført det, han kalder et 'show of force':

»Man sender et klart signal: Dem, der måske flirter med terror i deres tankesæt, skal vide, at PET har styr på situationen og ånder dem i nakken.«

Adspurgt om, hvilke konkrete handlinger der eksempelvis kunne føre til en aktion som den, myndighederne har udført torsdag, siger han, at man måske kan have fået informationer fra udlandet:

»Jeg lagde mærke til, at Mossad (Israels efterretningstjeneste, red.) har gjort opmærksom på forbindelser, som kunne medvirke til mistanken.«

Mossad har i fællesskab med Israels premierministerkontor tidligere torsdag meldt ud, at syv terrorister er blevet anholdt i Danmark. Omvendt har dansk politi oplyst, at man kun fysisk har anholdt tre.

B.T. har spurgt PET, om man ønsker at kommentere på udmeldingen fra Israel, men det har tjenesten ikke gjort direkte:

»Som oplyst på pressemødet i dag,« skriver PET i et svar til B.T. med henvisning til torsdagens pressemøde, »er der tråde til udlandet i denne sag – men vi er på et tidligt stadig i efterforskningen, hvor vi ikke har lagt os endelig fast på, hvilke forbindelser den danske sag har til udlandet.«

»Vi arbejder tæt sammen med partnere fra en lang række lande, og det vil vi også gøre i den videre efterforskning.«

PET understreger, at der er tale om »en kompleks sag i et meget komplekst trusselsbillede.«

Det var to mænd og en ung kvinde, der tidlig torsdag morgen blev anholdt af PET og en række politikredse. En af mændene er velkendt i det københavnske indvandrermiljø.

Torsdag aften bliver de alle fremstillet i grundlovsforhør ved Retten på Frederiksberg. Det foregår bag dobbeltlukkede døre, og det vides derfor ikke, hvad de konkret er sigtet for, eller hvordan de forholder sig til sigtelsen.

Det er politiets mistanke, at de ikke har handlet alene, og at der er medgerningsmænd på fri fod. Under torsdagens grundlovsforhør deltager således også yderligere fire forsvarsadvokater, som ikke repræsenterer de fysisk anholdte.

Bonnichsen siger, at de mistænkte kan befinde sig i udlandet, og at danske myndigheder i så fald kan vælge at efterlyse dem gennem Interpol.

PET har i forlængelse af sagen ikke valgt at hæve trusselniveauet i Danmark, som fortsat er på fire ud af fem.

Sagen trækker ifølge Flemming Drejer tråde til både udlandet og banden Loyal to Familia (LTF).

Politiet i hovedstaden har i forbindelse med sagen øget tilstedeværelsen i det offentlige rum. Særligt er der fokus på jødiske lokaliteter, fortalte ledende politiinspektør Peter Dahl tidligere torsdag.

B.T. har spurgt Jødisk Samfund, om man her er blevet advaret af PET om konkrete mål, men det har organisationen ikke ønsket at udtale sig om.

Torsdagens antiterroraktion kommer, efter at måneders krig i Mellemøsten mellem Israel og terrororganisationen Hamas i Gaza har fået stor opmærksomhed verden over, inklusive i Danmark. Her har der været adskillige propalæstinensiske demonstrationer, hvor retorikken i nogle tilfælde har været ekstrem.

For under en måned siden vurderede islamismeforsker Tore Hamming, at Danmark vil blive udsat for et stigende antal forsøg på terror i de kommende år, og at konflikten i Mellemøsten har gjort det lettere for islamister at rekruttere medlemmer til deres grupper.

»Jeg er da dødsensbekymret. Ikke fordi, jeg tror, der sker terror i dag eller i morgen. Men der er skabt et politisk klima, som vil påvirke Danmark og andre vestlige samfund i flere år fremover,« sagde Hamming i november.