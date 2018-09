Hans Jørgen Bonnichsen, som er tidligere chef for PET, har fulgt fredagens store politiaktion fra sidelinjen. Og meldingen fra eksperten er klar:

»Der er meget i den her sag, som kan diskuteres.«

Kritik vil han ikke fremsætte, for han har ikke været inde i maskinrummet og kender derfor ikke detaljerne i sagen. Alligevel mener han, at der er dele af politiets arbejde, som bør diskuteres, og som de bør lære af, siger han til B.T.

»Politiet burde have haft en tidligere kommunikation, der var klar og tydelig,« vurderer Bonnichsen.

(ARKIV) Sidste afkørsel inden Øresundsbroen lige ved Københavns Lufthavn. Øresundsbroen og meget andet lukket pga stor politiaktion fredag den 28. september 2018. En misforståelse lå bag omfattende jagt på en sort Volvo V90. Foto: Nils Meilvang Vis mere (ARKIV) Sidste afkørsel inden Øresundsbroen lige ved Københavns Lufthavn. Øresundsbroen og meget andet lukket pga stor politiaktion fredag den 28. september 2018. En misforståelse lå bag omfattende jagt på en sort Volvo V90. Foto: Nils Meilvang

Fredag eftermiddag lukkede politiet ned for alt trafik, stoppede toge og færger og lukkede broer til og fra Sjælland. Lørdag har politiet så fortalt, at aktionen skyldtes to separate aktioner, som politiet i første omgang troede hang sammen.

Den ene var en sikkerhedstrussel mod specifikke personer, som PET frygtede ville blive angrebet.

Den anden havde forbindelse med den sorte Volvo V90, som politiet efterlyste. Denne sag var også baggrunden for politiets massive tilstedeværelse i landsbyen Espe ved Ringe på Fyn fredag aften.

»Aktionen er gået ud over rigtig mange mennesker. Restauratører har mistet omsætning, folk har misset fly, der har generelt været gener, og folk har været bekymrede,« siger Hans Jørgen Bonnichsen.

Chefpolitiinspektør Jørgen Bergen Skov fra Københavns Politi fortæller om fredagens store politiaktion ved en pressebriefing på Politigården i København lørdag den 29. september 2018. Foto: Uffe Weng Vis mere Chefpolitiinspektør Jørgen Bergen Skov fra Københavns Politi fortæller om fredagens store politiaktion ved en pressebriefing på Politigården i København lørdag den 29. september 2018. Foto: Uffe Weng

Bonnichsen understreger, at politiet i første omgang gør alt menneskeligt muligt for at eliminere en trussel og få de specifikke personer i sikkerhed, som var i potentiel fare.

Og det er prisværdigt, mener Hans Jørgen Bonnichsen. Alligevel mener han, politiet bør se på, hvordan de håndterer lignende situationer fremover.

»Kommunikationen fra politiet kan diskuteres og de må se på, hvad de kan lære af denne situation, så de kan blive skarpere næste gang,« siger han.

»Så snart de personer, der er i fare, er sikret, kan man gå ud og sige noget. Men det gjorde politiet ikke. De kunne have undgået mange frustrationer og have beroliget de mange mennesker, som har været bekymrede.«

Tidligere chef for PET, Hans Jørgen Bonnichsen. Foto: Lea Meilandt Mathiesen Vis mere Tidligere chef for PET, Hans Jørgen Bonnichsen. Foto: Lea Meilandt Mathiesen

Udover politiets kommunikation, så undrer Bonnichsen sig også over den radiotavshed, der har været fra PET.

»Jeg har lagt mærke til, at PET har lukket sig om sig selv på en måde, som vi ikke har set siden den kolde krig. Det er svært at få noget som helst at vide i forhold til, hvordan det har været tidligere,« afslutter han.