En enorm politiaktion mod planlæggelse af terror har ryddet fladen i alle danske medier.

Oplysninger er stadig sparsomme, og efter Rigspolitiet og PET onsdag eftermiddag holdt et kortfattet pressemøde, er spørgsmålene ikke blevet færre. Dog tegner der sig et billede af en sag af historisk karakter.

Det er den udlægning Hans Jørgen Bonnichsen, tidligere chef i PET, tog med sig fra pressemødet klokken 17 onsdag.

»For det første bliver der sagt, at det er en politiaktion uden lige, og at der aldrig nogensinde har været anholdt så mange i en terrorsag som denne sag,« siger han:

Hans Jørgen Bonnichsen gør opmærksom på, at det ikke er ukendt, at man i terrorsager har et meget finmasket net i det øjeblik, der er en mistanke.

»Jeg husker for eksempel Glostrup-sagen i sin tid - en af de allerførste offentlige sager, vi havde. Der blev der anholdt 25 personer, fire blev fremstillet i grundlovsforhør, og kun én blev dømt, så man skal lige være opmærksom på, at det her ikke behøver at være et udtryk for, at alle i sagen her har et særligt forsæt,« siger han.

Terrorsagen fra Glostrup drejede sig om, at fire personer blev varetægtsfængslet for mistanke om indblanding i planlægningen af et terrorangreb.

De anholdte var mistænkt for at have tætte forbindelser til terrorsigtede i Bosnien-Hercegovina.

»Noget andet, der er karakteristisk, er noget, jeg som borger kan håbe på, er et nyt træk fra PET - det er, at man pludselig ser den operative chef i Politiets Efterretningstjeneste optræde på et pressemøde,« siger Hans Jørgen Bonnichsen:

»Det, tror jeg faktisk, er historisk. Jeg husker ikke, at vi nogensinde har set det tidligere.«

Hvorfor byder du det velkommen?

»Det gør jeg da, fordi PET ikke har udgivet en trusselsvurdering på det, de har beskæftiget sig med i to år. Efter Scharff-sagen har de lukket fuldstændigt ned omkring sig selv. Alle de kontakter, jeg har i pressen, har en opfattelse af, at det er meget svært at trænge igennem de mure, der er i PET.«