Al-Qaeda opfordrer til angreb i Danmark. Skal man tage det alvorligt?

»Det kan jeg love dig for.«

Det utvetydige svar kommer fra Hans Jørgen Bonnichsen. Han er tidligere operativ chef i Politiets Efterretningstjeneste, PET.

»Det er indiskutabelt, at en sådan melding sætter gang i noget i Danmark,« forklarer nu 80-årige Hans Jørgen Bonnichsen.

Han blev chef i PET i 1997 efter en lang karriere i Rigspolitiets Rejsehold og gik på pension i 2006. Og så var han netop operativ chef i PET under Muhammed-krisen, der er en nærliggende sammenligning til den nuværende situation.

Hans Jørgen Bonnichsen er tidligere chefkriminalinspektør hos Rigspolitiet og tidligere operativ chef for Politiets Efterretningstjeneste, blandt andet under Muhammed-krisen i 2005. Foto: Mathias Bojesen/Ritzau Scanpix Vis mere Hans Jørgen Bonnichsen er tidligere chefkriminalinspektør hos Rigspolitiet og tidligere operativ chef for Politiets Efterretningstjeneste, blandt andet under Muhammed-krisen i 2005. Foto: Mathias Bojesen/Ritzau Scanpix

Det militante islamistiske netværk al-Qaeda udsendte søndag gennem sin mediekanal, al-Sahab, en erklæring, hvor der opfordres til angreb på Sverige og Danmark. Det sker efter flere måneder med koranafbrændinger.

Han er især bekymret for danskere i muslimske lande.

»Man skal tage det virkelig alvorligt. Især mennesker i muslimske lande for tiden på ambassader eller for store danske virksomheder. Dem er jeg bekymret for. Vi er sårbare i udlandet.«

»Herhjemme har vi et bolværk i en stærk efterretningstjeneste,« siger Hans Jørgen Bonnichsen.

Men det fanger ikke alt. For der er personer i Danmark, der lægger mærke til en erklæring som denne fra al-Qaeda.

Muhammed-krisen Da Jyllands-Posten i 2005 valgte at trykke 12 tegninger af profeten Muhammed, skabte det stor virak i både Danmark og den muslimske verden. I Libanon og Syrien blev danske ambassader udsat for brandattentater. I mange andre muslimske lande blev dannebrog brændt af under store demonstrationer. Sagen førte ikke kun til demonstrationer, men skabte også problemer for firmaer som Arla Foods, der eksporterer mange af sine produkter til den arabiske verden. Muhammed-tegningerne var også anstødsstenen til, at en dansk-somalisk mand 1. januar 2010 angreb Muhammed-tegneren Kurt Westergaard med en økse. I en anden terrorsag, hvor to pakistanskfødte mænd planlagde et angreb mod Jyllands-Posten, var tegningerne den centrale årsag til terrorplottet.

»De tager i noget, der kan mobilisere og opbygge et had, og man skal bare følge med i PETs trusselsvurdering for at se, at der er grupper med en villighed til at foretage angreb i Danmark.«

Men hvor mange drejer det sig om?

Det vil PET på ingen måde afsløre, forklarer den tidligere PET-chef.

Men han selv vil gerne afsløre, hvor mange det drejede sig om under Muhammed-krisen.

»Der var cirka 200 personer dengang. Det er i allerhøjeste grad et begrænset antal, og heldigvis er hoveddelen af muslimer i Danmark fredelige.

»Det er vigtigt, at man mobiliserer dem. Vi bad dem om at hjælpe os dengang med at holde terror fra Danmark. Vi talte for eksempel med imamer og understregede, at vi kærer os om dem. Og at vi ikke hører til dem med de her hjernedøde, meningsløse provokationer,« siger Hans Jørgen Bonnichsen og henviser til de forskellige personer og grupperinger, der så sent som i fredags brændte en koran af foran en moské i København.

Det er ikke kun Danmark, men også Sverige al-Qaeda vil have angrebet. Tidligere har der også være demonstrationer mod Sverige i Pakistan som på billedet her, mens Sveriges ambassade i Bagdad i juli blev angrebet. Foto: Arshad Arbab/EPA/Ritzau Scanpix Vis mere Det er ikke kun Danmark, men også Sverige al-Qaeda vil have angrebet. Tidligere har der også være demonstrationer mod Sverige i Pakistan som på billedet her, mens Sveriges ambassade i Bagdad i juli blev angrebet. Foto: Arshad Arbab/EPA/Ritzau Scanpix

Lige nu er terrortruslen mod Danmark ifølge PET 'alvorlig'. Det er det næsthøjeste niveau.

Skal vi frygte, at terrortruslen bliver højere i den nærmeste fremtid?

»Hvis det her (koranafbrændinger, red.) ikke stopper, og vi ikke hurtigt får stoppet det gennem lovgivning og sendt et signal, så kunne det godt blive aktuelt i den nærmeste fremtid.«

Men vi bør ikke være bange herhjemme endnu.

»Vi skal være skarpe, ikke skræmte,« siger han og uddyber, at man skal være opmærksom på afvigende handlinger i hverdagen

Yaqoub Ali, der for år tilbage var leder for en pro al-Qaeda-gruppe i Danmark, siger, at herboende støtter »tager det alvorligt« i programmet Alis Fædreland på radiostationen 24syv:

Der er individer i Danmark der er blevet aktiveret af det her, lyder det fra ham.

Justitsminister Peter Hummelgaard (S) er også opmærksom på udmeldingen fra al-Qaeda, ligesom PET er det. Det oplyser han i et skriftligt svar:

»Der er ingen tvivl om, at den seneste tids koranafbrændinger i Danmark har medført en betydelig negativ opmærksomhed fra blandt andre militante islamister.«

»PET følger den nuværende situation tæt og vurderer løbende betydningen for det samlede trusselsbillede samt iværksætter de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger.«