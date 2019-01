Den tidligere PET-chef Hans Jørgen Bonnichsen har stor sympati med sin kollega Jakob Scharf, der nu er idømt fire måneders ubetinget fængsel.

Hans Jørgen Bonnichsen giver fredag aften udtryk for, at han er bekymret for konsekvenserne ved dommen - både for samfundet som sådan men også på egne vegne.

'Jeg er personligt dybt berørt over udfaldet og har nemt ved at sætte mig i Scharfs sted. En person der i en lang karriere har knoklet for ret og retfærdighed, for borgernes tryghed, der nu reduceres til at være kriminel og skal i fængsel,' skriver han på Facebook og fortsætter:

'Det kunne have været mig. Jeg har i min kommentator-rolle og i mine bøger sagt lige så meget som Scharf, og med samme kommunikationsstrategi, og selvfølgelig med respekt for tavshedspligten. Hvem bliver den næste, forfatteren til bogen, journalisten Morten Skjoldager, måske mig?'

Overskuddet fra bogen bliver nu konfiskeret. Foto: People's Press Vis mere Overskuddet fra bogen bliver nu konfiskeret. Foto: People's Press

Fredag blev Jakob Scharf dømt for brud på sin tavshedspligt. Det skyldes udtalelser i bogen 'Syv år for PET.'

Her beretter Scharf om en række konkrete terrorsager, PET's arbejdsmetoder og om samarbejdet med andre efterretningstjenester.

En række udtalelser blev fundet ulovlige.

Men ifølge Hans Jørgen Bonnichsen er det vigtigt, at danskerne har mulighed for indsigt i PET’s arbejde.

Tidligere PET-chef Jakob Scharf er dømt for brud på tavshedspligten. Arkivfoto Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere Tidligere PET-chef Jakob Scharf er dømt for brud på tavshedspligten. Arkivfoto Foto: Jens Nørgaard Larsen

Og en følge af dommen kan således være mere lukkethed, lyder det fra Hans Jørgen Bonnichsen.

‘Jeg respekterer selvfølgelig rettens afgørelse, men håber ikke det sidste ord er sagt i denne sag. Dommen vil efter min mening vil få vidtrækkende konsekvenser for indsigt i PETs vigtige arbejde, der er fundamentet for befolkningens tillid og respekt. Den vil medføre en tilbagevenden til “skægget og de blå briller,' skriver han.

‘Nogen lever åbenbart i den altmodische opfattelse, at en efterretningstjeneste kun kan leve i mørket, i det skjulte. Jeg håber inderligt, at de en dag bliver klogere,' skriver han videre.

Foruden fængselsstraffen til Jakob Scharf konfiskeres også en fortjeneste fra bogudgivelsen på knap 400.000 kroner.