Den tidligere PET-chef Hans Jørgen Bonnichsen kalder det pinligt, at PET stadigvæk ikke vil sige, hvad der skete under den historiske politiaktion fredag, hvor store dele af Danmark blev lukket ned.

»Når man tænker på den belastning, den danske befolkning var udsat for, og på alle de midler som blev brugt, så skylder man folk en ordentlig forklaring på, hvad der faktisk skete,« siger Hans Jørgen Bonnichsen.

Det var i jagten på en sort volvo med svenske plader, at politiet valgte at aflyse færger, stoppe toge og spærre broer til Sjælland fredag eftermiddag.

Politiet meddelte efterfølgende lørdag, at PET gennem en tid havde arbejdet med en sag, hvor specifikke enkeltpersoner var truet på livet, og at de derfor blev slået alarm, da politiet om fredagen i forbindelse med PET's efterforskning standsede en sort Volvo fra Sverige - som stak af.

(ARKIV) Sidste afkørsel inden Øresundsbroen lige ved Københavns Lufthavn. Øresundsbroen og meget andet lukket pga stor politiaktion fredag den 28. september 2018. En misforståelse lå bag omfattende jagt på en sort Volvo V90. Foto: Nils Meilvang Vis mere (ARKIV) Sidste afkørsel inden Øresundsbroen lige ved Københavns Lufthavn. Øresundsbroen og meget andet lukket pga stor politiaktion fredag den 28. september 2018. En misforståelse lå bag omfattende jagt på en sort Volvo V90. Foto: Nils Meilvang

Hans Jørgen Bonnichsen er uforstående over for politiets beslutning om at hemmeligholde øvrige oplysninger om aktionen.

»Det er ærgerligt for PET, at man ikke udnytter situationens momentum om fredagen. De kunne jo sende et præventivt signal, ved at offentliggøre, at de vidste, at nogle pønsede på noget.«

DR kunne tirsdag aften fortælle, at den store politiaktion sansynligvis blev igangsat, da PET var bekymret for sikkerheden for bestemte personer tilknyttet en politisk gruppe af eksil-iranere i Danmark, som blev offentligt kendt efter et terrorangreb mod en militærparade den iranske by Ahvaz den 22. september.

Men hverken PET eller Københavns Politi, som stod for politiaktionen fredag, har ønsket at kommenterer DRs nye oplysninger.

Tidligere chef for PET, Hans Jørgen Bonnichsen. Foto: Lea Meilandt Mathiesen Vis mere Tidligere chef for PET, Hans Jørgen Bonnichsen. Foto: Lea Meilandt Mathiesen

Hans Jørgen Bonnichsen fortæller, at PETs tavshed skaber disrespekt om efterretningstjenesten og får myter og utilfredshed til at florere.

»Når jeg ser, hvad der bliver skrevet om PET på sociale medier i de her dage, så tænker jeg, at det er ærgerligt. Det er jo afgørende i forhold til PETs virke, at man har en god relation til befolkningen.«

BT var i weekenden i kontakt med danskere, som blev påvirket af fredagens store politiaktion. En af dem var 25-årige Søren Siersbæk Nielsen som sad seks timer i kø, da han var på vej til Århus fredag eftermiddag.

»Det er komisk, at politiet holder alle de pressemøder uden at sige noget. Jeg er virkelig sur, og jeg håber, der bliver stillet spørgsmålstegn ved ledelsen i politiet,« siger Søren Siersbæk Nielsen til B.T.

Hans Jørgen Bonnichsen deler Søren Siersbæk Nielsens frustration og håber, at PET fremadrettet vil lære af håndteringen af kommunikationen.

»Den eneste måde, at de kan rette op på denne her pinlige opførsel, det er ved at man udfører en nøgternt evaluering af situationen. Det er fundamentet for, at PET kan udvikle sig, og det vil tjene os alle sammen godt,« siger Hans Jørgen Bonnichsen.