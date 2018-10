Det kan få store konsekvenser, at PET-chef Finn Borch Andersen tirsdag eftermiddag oplyste på et pressemøde, at en iransk efterretningstjeneste har planlagt et attentat i Danmark.

Og derfor er det bemærkelsesværdigt, at Finn Borch Andersen gik så langt som at sætte navn på, hvem der menes at stå bag,

Det mener tidligere operativ chef for Politiets Efterretningstjeneste Hans Jørgen Bonnichsen.

»Det opsigtsvækkende er, at man navngiver en fremmed efterretningstjeneste som den, der står bag et attentatforsøg. Det er i sig selv bemærkelsesværdigt,« siger han og fortsætter:

»Det er ikke, noget man går ud med, medmindre man har fast grund under fødderne, for det kan få handelsmæssige og diplomatiske konsekvenser.«

Ifølge Hans Jørgen Bonnichsen kommer udmeldingen fra politiets efterretningstjeneste kun, fordi ordensmagten mener sig sikker i sin sag.

Og så skyldes den opsigtsvækkende melding også, at PET har været under stort pres for at fortælle, hvad der var årsag til, at store dele af Danmark blev lukket ned fredag den 28. september.

Efterretningstjenesten troede, at attentatforsøget var i gang denne fredag, fordi en sort Volvo stak af fra politiet i Ringsted, da man rettede henvendelse til personer i bilen.

Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Foto: Mads Claus Rasmussen

»PET har været under et ekstremt pres, eksempelvis var Dansk Folkeparti ude og sige om tavsheden efter nedlukningen, at det her kunne man ikke byde befolkningen,« siger Hans Jørgen Bonnichsen og fortsætter:

»PET lægger stor vægt i sit arbejde på hensynet til fremmede magter, men her har man åbenbart præcist kunnet sige, at det var en iransk efterretningstjeneste, der stod bag.«

I forbindelse med nedlukningen af Danmark er en norsk statsborger med iranske rødder 21. oktober blevet anholdt.

Han er sigtet for at have sat 'iransk efterretningstjeneste i stand til at virke i Danmark'.

Han nægter sig skyldig.

Ifølge PET er målet for attentatet en gruppe på tre herboende iranere, som bor i Ringsted. Iranerne menes at være en del af gruppen ASMLA, Arab Struggle Movement for the Liberation of Ahwaz.

Risikoen for iransk planlagte angreb eksisterer fortsat, lyder meldingen fra Finn Borch Andersen.