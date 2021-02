En 56-årig mand er idømt forvaring på ubestemt tid for brutalt at have dræbt en læge, som tvangsindlagde ham.

Retten i Helsingør har tirsdag idømt 56-årige Timo Nellemose forvaring for drabet på læge Charlotte Asperud.

En dom til forvaring betyder, at Nellemose skal være frihedsberøvet i et fængsel på ubestemt tid. Først når han vurderes ikke længere at udgøre en fare for samfundet, kan han slippes fri.

Nellemose opsøgte i april 2019 Charlotte Asperud, som fem år tidligere havde tvangsindlagt ham. Det gjorde hun, da han efter et trafikuheld på skadestuen i Hillerød opførte sig aggressivt og voldeligt.

Nellemose var en erfaren indbrudstyv, og bevæbnet med et koben brød han ind hos Asperud i hjemmet på Aspevej i Tisvildeleje. Indenfor sparkede han døren til Charlotte Asperuds soveværelse op.

Den 58-årige kvinde blev offer for et brutalt angreb. Op mod 20 gange blev hun slået i hovedet med kobenet. Politiets blodstænksanalyse har vist, at flere slag faldt, mens hun lå på gulvet.

Nellemose har været gennem en personlig deroute og levet en tilværelse præget af alkohol, stoffer, kriminalitet og psykisk sygdom.

Rettens tre dommere og de seks nævninger var enige om både at dømme Nellemose for drab og om at idømme ham forvaring.

- Vi har lagt vægt på at tiltalte har tendens til at være let krænkbar og har tendens til ikke at kunne give slip på, hvad der er sket i fortiden, lød det fra retsformand Mette Frimodt Hansen ved domsafsigelsen.

Retsformanden henviste med de ord til den mentalundersøgelse, som er foretaget i sagen. Ifølge den lider Nellemose af en personlighedsforstyrrelse. Han har paranoide tendenser og svært ved at kontrollere sin vrede.

Retsformanden fremhævede også, at Nellemose tidligere er dømt for at have overtrådt et polititilhold mod en ekskone. I forbindelse med drabssagen er han desuden dømt for at have anbragt en gps-tracker på ekskonens bil.

Retslægerådet havde anbefalet en forvaringsdom, fordi Nellemose vurderes at udgøre en nærliggende fare for andre personer. Den konklusion nåede rådet frem til på baggrund af mentalerklæringen.

Erklæringen er udarbejdet af Retspsykiatrisk Klinik. Her vurderede man imidlertid, at forvaring ikke var at anbefale frem for en tidsbestemt fængselsstraf.

Mette Frimodt Hansen fortalte ved domsafsigelsen, at man havde valgt at lægge vægt på anbefalingen fra Retslægerådet. Rådet er den øverste lægefaglige instans inden for retlige spørgsmål.

Timo Nellemose havde via sin advokat, Karoline Normann, forlangt en straf udmålt i år. Normann argumenterede for 13 års fængsel.

Nellemose overvejer nu, om han vil anke dommen til Østre Landsret.

