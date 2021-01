En 56-årig mand erkender at være skyldig i sin tidligere læge Charlotte Askeruds død, da han bankede hende.

En bred skare af journalister er mødt op ved Retten i Helsingør for at blive klogere på sagen om den 58-årige læge Charlotte Askerud, der i maj 2019 blev banket ihjel med et stumpt objekt.

En af hendes tidligere patienter - en 56-årig mand - er tiltalt for drabet, og han erkender, at volden var skyld i kvindens død, men nægter sig skyldig i manddrab.

Det siger hans advokat onsdag i retten.

Manden er tiltalt for 14 forskellige forhold. Ud over manddrab er manden anklaget for tyveri, indbrud, brandstiftelse og dokumentfalsk.

Han nægter sig skyldig i to forhold om brandstiftelse.

/ritzau/