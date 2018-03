En tidligere pædagog og spejderleder er ved Retten i Glostrup blevet idømt forvaring for overgreb på og krænkelser mod 28 børn under 12 år.

Det oplyser anklagemyndigheden.

Overgrebene og blufærdighedskrænkelserne fandt sted over en årrække på godt 17 år, og hans ofre var helt ned til to år gamle.

De startede ved årtusindskiftet, hvor den nu 47-årige Per Bartholdy Pedersen i flere år foretog skjulte optagelser i drengenes omklædningsrum i de lokale svømmehaller.

Senere, da han blev spejderleder og siden pædagogmedhjælper i Albertslund, udviklede det sig til egentlige overgreb.

I alt har der i sagen været rejst tiltale for 45 tilfælde af voldtægt, anden seksuel omgang end samleje eller blufærdighedskrænkelser mod 28 børn.

Seksuel omgang med børn under 12 år er ifølge straffeloven altid voldtægt.

I 35 tilfælde var der tale om voldtægt ved anden kønslig omgang end samleje fordelt på i alt 16 børn. Seks af børnene er blevet misbrugt flere gange - helt op til 5-6 gange.

Flere af børnene blev misbrugt eller fik krænket deres blufærdighed, mens de sov eller lå på puslebordet for at få skiftet ble.

Sagen har langt hen ad vejen været en ren tilståelsessag.

Den 47-årige har samarbejdet med politiet, efter en ransagning i hans hjem blotlagde en massiv mængde videodokumentation af overgrebene, som han havde lavet for at kunne gense overgrebene derhjemme.

Med dommen om forvaring fulgte retten senioranklager Peter Rask.

»Han er gennemført pædofil, han er pædofil hele vejen igennem,« sagde Peter Rask i retten, hvor der blandt tilhørerne var fyldt op af de krænkede børns forældre.

Retslægerådet har da også vurderet, at der er høj risiko for, at han gentager sin kriminalitet.

Det skyldes ifølge rådet, at den tiltalte er entydigt pædofil, og altså kun har seksuel tiltrækning til mindre børn.

En seksualitet som rådet vurderer gør ham 'forpint', men ikke leder til anger - snarere en tristhed over, at det er forbudt at have pædofile præferencer.

Inden domsafsigelsen gav den dømte Per Bartholdy Pedersen udtryk for, at han var ked af sine handlinger og havde dårlig samvittighed.

Men han gentog også et element fra sin forklaring, hvor han gav udtryk for, at han efter sin egen mening sørgede for, at børnene ikke led skade.

»Jeg synes også det formilder, når det er sex, at det var mens de var sovende,« lød det i retten fra Per Bartholdy Pedersen.

Den dømtes forsvarer, Jan Aarup, havde i retten argumenteret for en fængselsstraf på højst seks års fængsel, og Per Bartholdy Pedersen ankede da også på stedet dommen for at få en mildere straf.

/ritzau/