En tidligere overvagtsmester i både åbne og lukkede fængsler fortæller, at Peter Madsen vil være en jaget mand, imens han sidder inde.

Pædofile og seksualforbrydere udgør nemlig den absolutte bund inden for fængslets sociale hierarki, og ifølge fangernes ‘moralske’ kodeks, skal indsatte, der dømt for at forgribe sig seksuelt på børn og kvinder, straffes ekstra hårdt, imens de afsoner.

»Pædofile og seksualforbrydere ligger absolut nederst i hierarkiet. Det er fangernes kodeks. Og af den grund placerer man normalt ikke seksualforbrydere på almindelige afdelinger. I de arresthuse jeg har været i, har vi måttet beskytte dem for at undgå overfald,« siger Leif Unø, der tidligere har været overvagtsmester i tre arresthuse, et åbent og et lukket fængsel og dermed kender til alle uskrevne love og regler, der hersker bag de meterhøje mure, som adskiller fængslerne fra det omkringliggende samfund.

Fakta Vold bag tremmer Hvis du som kendt bliver sat bag lås og slå, kan der ifølge Leif Unø, der tidligere har været overvagtsmester i tre arresthuse, et åbent og et lukket fængsel, være andre indsatte, der har ekstra interessere i at få ‘fingre’ i dig. Det kan finansmændene Kurt Thorsen og Stien Bagger skrive under på. De blev begge udsat for vold, imens de afsonede deres straffe for økonomisk kriminalitet. Kurt Thorsen blev den 16. september 2003 overfaldet i sin celle i Sønder Omme fængsel. Imens han snakkede i telefon, kom to unge mænd ind i hans celle og låste døren bag sig. De mente, at Thorsen var stikker, hvorefter den ene mand slog ham oven i hovedet med en lægtehammer, imens den anden slog ham i hovedet med en billardkugle, der lå i en stofpose. Kurt Thorsen fik åbent kraniebrud, og der gik ni måneder, før han var tilbage i en fængselscelle.



Stein Bagger blev under en gårdtur i Vestre Fængsel i 2008 slået ned af en 22-årig medfange. Det var første gang, at Stein Bagger var i selskab med andre indsatte, efter at han var taget ud af isolation.

Peter Madsen forbundet med prestige

Leif Unø kender ikke til detaljerne om Peter Madsens indsættelse i Storstrøms Fængslet, hvor den tidligere ubådsbygger lige nu sidder fængslet på livstid for mordet på den svenske journalist Kim Wall. Han kan derfor med god grund ikke give en nøjagtig forklaring på, hvorfor Peter Madsen onsdag aften blev overfaldet af en anden indsat. Men, at Peter Madsen blev overfaldet, kommer på ingen måde bag på den tidligere overvagtsmester.

»Der vil uden tvivl være noget prestige i at få fat i Peter Madsen, og jeg tror helt bestemt, at rigtig mange vil true ham, fordi de ved, hvad han har lavet,« siger Leif Unø til B.T.

Den forhenværende overvagtsmester understreger, at seksualforbrydere, som Peter Madsen, normalt bliver sat sammen med andre seksualforbrydere. Derfor ville den mest naturlige placering af Peter Madsen i hans optik have været i Herstedvester fængsel, hvor også Peter Lundin og John Knudsen - begge dømt for drab - har siddet. Betina Hald Engmark, som er Peter Madsens forsvarsadvokat, fortalte fredag i en sms til B.T., at en overflytning længe har stået øverst på hendes klients ønskeseddel:

»Vi har søgt om en overflytning til Herstedvester gennem længere tid.«

Overfaldet af 18-årig

B.T. kunne i onsdagens avis beskrive, hvordan en typisk dag i Storstrøms Fængslet ser ud for de indsatte. På en afdeling, hvor Peter Madsen kunne sidde, er der i alt 6-8 andre indsatte. I tidsrummet 07-21 kan de indsatte frit bevæge sig ind og ud af cellerne og være i samvær med hinanden. De kan dog ikke forlade afdelingen. Overfaldet på Peter Madsen skete onsdag sen eftermiddag eller aften. Hvem, der stod bag, vil Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi ikke oplyse. Dog oplyser de, at en 18-årig mand er sigtet i sagen.

I foråret blev flere indsatte i Storstrøms Fængslet overfaldet af indsatte, som viste sig at være medlemmer af banden Loyal to Familia. Blandt andet blev en fængselsbetjent overfaldet i fængslets bandeafdeling af en indsat, der slog ham gentagne gange i hovedet med en dåse tun, der var lagt ned i en sok.