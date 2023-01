Lyt til artiklen

En tidligere økonomichef i en boligforening i Aars har muligvis overført penge fra foreningen til sig selv.

Det skriver TV 2 Nord på baggrund af en pressemeddelelse fra Aars Boligforening.

Økonomichefen blev bortvist fra arbejdspladsen i september sidste år, da Aars Boligforening frygter, at økonomichefen har overført et større sekscifret beløb til sig selv.

Sagen er meldt til politiet og boligforeningens forsikringsselskab.

»Vi har ageret så hurtigt, vi kunne, for at få tingene stoppet, og vi formåede i løbet af 12 timer at få eksekveret det hele fra vi blev bekendt med det,« forklarer boligforeningens direktør Brian Larsen og uddyber:

»Vi har givet politiet arbejdsro, da vi selvfølgelig er interesserede i at få alle ting frem i sagen. Derfor har vi også ventet med at gå ud med det i offentligheden.«

Direktøren ved dog ikke, hvad status er hos politiet.

Gennem en ekstraordinær revisionsgennemgang vil boligforeningen nu finde ud af, hvor mange penge der er svindlet for.

Ligeledes vil boligforeningen undersøge, om der er sket andre uregelmæssigheder.