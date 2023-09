En 27-årig mand, som tidligere har været ansat på en skole i Rudersdal Kommune, er under mistanke for at have begået voldtægt.

Det oplyser kommunen i en pressemeddelelse.

Her står det også, at der er tale om en tidligere medarbejder på Søholmskolen i Birkerød.

14. september oplyste Anklagemyndigheden i Nordsjælland, at den 27-årige mand var blevet varetægtsfængslet i to uger.

Sigtet for voldtægt begået mod en pige under 15 år samt for vidnetrusler i 2022.

Over for TV 2 bekræfter Jens Gregersen, kommunikationschef i Rudersdal Kommune, at den 27-årige varetægtsfængslede mand er den tidligere ansatte i kommunen, som omtales i pressemeddelelsen.

»Vi står med en meget ulykkelig og frygtelig sag om en tidligere medarbejder på Søholmskolen, afdeling Bistrup, som vi på nuværende tidspunkt ikke kender det fulde omfang af.«

»Da der er nedlagt navneforbud i sagen, er det begrænset, hvad vi kan sige offentligt, men for at sikre at enhver sten bliver vendt i denne sag, har vi allerede nu besluttet at oprette en hotline og sætte en ekstern advokatundersøgelse i gang,« siger kommunaldirektør Birgitte Lundgren.

Over for Jyllands-Posten siger Birgitte Lundgren, at man ikke kan afvise, at den tidligere ansat har begået flere overgreb på elever i forbindelse med ansættelsen på skolen.

Hvilken stilling, manden havde, kan hun heller ikke oplyse.

Den føromtalte advokatundersøgelse skal blandt andet afdække »tidligere ledelses eventuelle svigt på skolen og den kommunale tilsynspligt med skolen«.

Siden anholdelsen har skolen holdt børnesamtaler, hvilket fortsætter i næste uge. Det er efter disse, at skolen ikke kan udelukke flere overgreb.

Onsdag bliver der også afholdt et forældremøde, hvor krisepsykologer vil være til stede.

»Det altafgørende for os lige nu er at sikre omsorg og tryghed for børnene, forældrene og medarbejderne på skolen. Jeg er dybt berørt af sagen og derfor sætter vi en ekstern advokatundersøgelse i gang, men vi kommer også til at gennemgå alle de procedurer, vi som kommune har i forhold til at sikre alle vores børn imod risikoen for overgreb uanset om det er i skolen, fritidsklubben eller andre steder med voksenkontakt.«

»Det er fuldstændig uacceptabelt, at der kan herske den mindste tvivl om, at vores børn kan være trygge i deres hverdag. Derfor vil vi også drage de eventuel nødvendige konsekvenser af advokatundersøgelsen,« siger borgmester Ann Sofie Orth.

Den føromtalte hotline vil være åben alle dage, også i weekenden.

Her vil fagpersoner fra kommunen sidde klar til de børn og forældre, der måtte ringe ind.