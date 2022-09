Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Det blev en kort affære i retten Glostrup, da en 32-årig mand skulle for retten.

For 32-årige Raza Ali Bashir havde allerede inden retssagen startede givet til kende, at han ville tilstå politiets tiltale mod ham.

Og det var ikke så lidt.

For han var tiltalt for at have indrettet et våbenlager i en lejlighed i Ballerup, solgt to pistoler og 10 kilo kokain.

Det tog heller ikke dommeren lang tid at finde frem til straffen over den 32-årige, der tidligere har været en del af den nu forbudte bande LTF.

10 års fængsel blev Raza Ali Bashir idømt kort før frokost.

»Jeg er tilfreds med dommen, der er et resultat af en effektiv og målrettet indsats i NSK (National enhed for Særlig Kriminalitet, red.) efter fundet af våbenlageret i november 2021.«

»Dommen afspejler dels, at handel med våben og narkotika ikke tolereres og straffes hårdt med lange fængselsdomme, dels, at den 32-årige har valgt at lægge kortene på bordet,« siger specialanklager ved NSK, Rasmus von Stamm.

Sagen startede, da politiet ransagede en lejlighed i Ballerup tilbage i november måned 2021.

Her fandt betjente masser af våben, der var pakket i kasser eller plastikposer med ammunition.

Det viste sig, at de indholdte blandt andet en maskinpistol, en halvautomatisk riffel, flere pistoler og en lyddæmper.

Kort tid efter ransagningen blev to personer anholdt.

Men den 32-årige nu dømte var ikke en af dem.

Han blev først anholdt, da politiet kom på sporet af ham, da de fik adgang til det krypterede kommunikationsnetværk 'SKYECC'.

Her viste beskeder og profiler, at den 32-årige kunne knyttes til lejlighed med våben. Derudover kunne han også knyttes direkte til salg af våbnene og kokain.

»Min klient har modtaget dommen. Det er et udtryk for, at han er tilfreds.«

»Han er nu i et exitforløb og opfatter ikke sig selv som værende en del af en bande længere,« siger forsvarsadvokat Peter Secher efter sagen er afsluttet.

Udover de 10 års fængsel har det tidligere bandemedlem fået konfiskeret 100.000 kroner.

NSK har yderligere tiltalt tre personer. Det vides ikke, hvor de skal for retten.