Der er nu blevet rejst tiltalt i sagen om en påstået voldtægt i EL-borgmesters hjem. Sagen er ikke berammet.

Et nu tidligere medlem af Enhedslistens bestyrelse i København er blevet tiltalt for voldtægt og blufærdighedskrænkelse i forbindelse med en fest i teknik- og miljøborgmesterens hjem.

Det fremgår af anklageskriftet mod manden, som Ritzau har fået aktindsigt i.

Manden nægter sig skyldig.

Af anklageskriftet fremgår det, at manden er anklaget for at have voldtaget en beruset kvinde, som var ude af stand til at forsvare sig.

Manden befølte ifølge anklagemyndigheden kvinden på brysterne, lårene og i skridtet, inden han fuldbyrdede voldtægten.

Mens dette stod på, lå også en anden kvinde og sov i sengen. Manden er anklaget for at have holdt hende fast samt berørt hende på kønsdelene.

Derfor er han også tiltalt for blufærdighedskrænkelse.

Voldtægten skal være sket den 1. april mellem klokken 8 og 16, da teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen holdt fest.

Den efterfølgende morgen spiste de i alt fire personer, der havde sovet sammen, morgenmad. Senere henvendte kvinden sig til Center for Voldtægtsofre, hvorefter sagen begyndte at rulle.

Enhedslistens politiske ordfører i Folketinget, Pernille Skipper, har tidligere på Facebook skrevet, at sagen har gjort hende rigtig ked af det.

- Jeg er faktisk temmelig rystet, skrev hun.

Også Ninna Hedeager Olsen har kommenteret sagen på Facebook. Hendes fokus var at få manden til at melde sig selv, lød det.

- Det vidste han heldigvis godt, at han skulle, skrev hun.

Borgmesteren er nu på orlov.

Det er uvist, hvordan retssagen ved Københavns Byret begynder.

/ritzau/