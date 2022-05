En kvindelig tidligere leder og kasserer i to nordjyske foreninger indtager mandag anklagebænken – hun anklages for årelangt mandatsvig og bedrageri.

Sådan lyder de to forhold, som kvinden sidder tiltalt for.

Det fremgår af anklageskriftet i sagen, der indledes mandag i det første af i alt tre retsmøder. Alle møderne foregår ved Retten i Aalborg.

Kvinden nægter sig skyldig i begge forhold, oplyser hendes forsvarer til B.T.

Det første forhold har ifølge politiets efterforskning fundet sted i perioden mellem 2014 og 2019.

Her skulle kvinden qua sit job som leder have haft adgang til foreningens økonomi – og har derigennem overført 178.000 kroner til sin mands bankkonti.

Ifølge anklageren har kvinden gjort det under dække af, at manden i den fem år lange periode har udført arbejde for foreningen.

Men det stemmer ikke overens med virkeligheden, da han aldrig har udført arbejde for foreningen, lyder det i anklageskriftet, hvorfor kvinden sidder tiltalt for bedrageri.

Og ifølge anklagemyndigheden stopper kvindens ulovlige handlinger ikke her.

Som kasserer i en anden forening, skulle hun, ifølge politiet, have udført mandatsvig for 45.000 kroner.

Anklagemyndigheden vil her gå efter at få bevist, at kvinden har overført pengene til sin egen konto i 30 forskellige overførsler.

Pengene blev angiveligt trukket fra foreningens konti – og kvinden brugte efterfølgende beløbene til genstande og ydelser, der ikke havde noget med foreningen at gøre. Blandt andet et kursus, benzin, en ny kopimaskine samt en elektriker.

De foreninger, hvor kvinden har været ansat som leder og kasserer, ligger i henholdsvis Visborg og Hadsund.

Retssagen mod kvinden er berammet til tre dage – den første som sagt mandag, hvor hele dagen er afsat til tiltaltes forklaring.

Der forventes at falde dom 10. maj.