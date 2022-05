Igennem fem år overførte en 67-årig kvinde pengebeløb til sin mands konti – til gavn for dem begge.

Selv har kvinden forklaret, at hun gjorde det, fordi hendes mand udførte et arbejde i den forening, hvor kvinden i perioden arbejdede som leder.

Men den forklaring har Retten i Aalborg valgt at se bort fra. Kvinden er således blevet dømt for omfattende mandatsvig i perioden fra 2014 til 2019.

Det oplyser Stephen Pedersen, der er anklager ved den nordjyske anklagemyndighed, til B.T.

»Hun er fundet skyldig i at have overført uberettiget løn til sin mand for i alt 178.000 kroner. Og det er det fulde omfang, som vi havde tiltalt hende for.«

»Vi er tilfreds med, at retten har fulgt hele beløbet i det forhold,« tilføjer anklageren.

Det har samlet set kastet en dom af sig på fire måneders betinget fængsel.

Den 67-årige kvinde var også tiltalt for mandatsvig for et beløb 45.000 kroner. Anklagemyndigheden forsøgte her at få bevist, at kvinden i en anden periode overførte 45.000 kroner til sin egen konto i 30 forskellige overførsler fra en anden forening.

Pengene blev ifølge anklagemyndigheden trukket fra foreningens konti – og kvinden brugte efterfølgende beløbene til genstande og ydelser, der ikke havde noget med foreningen at gøre. Blandt andet et kursus, benzin, en ny kopimaskine samt en elektriker.

»Retten fandt det bevist i to overførsler, der tæller 8.000 kroner – så hun er dømt for mandatsvig i det omfang.«

De foreninger, hvor kvinden har været ansat som leder, ligger i henholdsvis Visborg og Hadsund.

Parterne har nu fået 14 dages betænkningstid i forhold til, hvorvidt de vil anke dommen.