Mens påskefreden har ramt det meste af det danske land, så har det været en hård dag i Nykøbing Falster.

Her stod de op til nyheden om, at det historiske klubhus i fodboldklubben B. 1901 er brændt ned. Den tidligere landsholdsspiller og nuværende sportsdirektør i Nykøbing FC, Claus Jensen, hastede derud.

»Det er selvfølgelig en meget trist dag. Det er der ingen tvivl om. Vi var en masse folk derude, som sammen stod og så de sidste flammer blive slukket,« siger Claus Jensen til B.T.

Den tidligere midtbanetekniker er nu en del af den store sportslige satsning i Nykøbing FC sammen med iværksætteren Claus Meyer.

Derudover er Claus Jensen født og opvokset i Stubbekøbing 20 kilometer fra Nykøbing Falster, og spillede flere af sine ungdomsår i B. 1901.

Så han er, ligesom den tidligere landstræner Morten Olsen fortalte B.T., også meget ked af, hvad der er sket.

»Det er en hård dag følelsesmæssigt. Min egen historie startede derude. Der er en masse minder forbundet med det ikoniske klubhus. Vi stod sammen og delte minder og anekdoter derude.«

»Der var folk i alle aldre. Folk kunne huske tilbage til 60’erne, 70’erne og 80’erne, men også de nye historier blev fortalt,« siger Claus Jensen.

Klubhuset i B. 1901 brændte i dag. Foto: Claus Hansen, Folketidende Vis mere Klubhuset i B. 1901 brændte i dag. Foto: Claus Hansen, Folketidende

Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi kunne tidligere i dag fortælle til B.T., at det formentlig var en kortslutning i en printer, som startede branden.

Og selvom det er for tidligt at begynde at konkludere på noget, så kan Claus Jensen fortælle, at der er historiske genstande, som er gået tabt i flammerne.

»Vi må desværre sande, at vi har mistet nogle betydningsfulde ting. Jeg har stadig ikke det fulde overblik, men det er klart, at sådan noget som billeder er brændt.«

»Klubikonet Tage Nothlevs UEFA-diplom er væk, så det er selvfølgelig utrolig trist,« forklarer sportsdirektøren.

Tage Nothlev er en legende i B. 1901, og i 2001 blev han hædret ved den årlige UEFA Galla, for at have ydet en exceptionel indsats for europæisk fodbold.

I 2013 blev B. 1901 og B. 1921 lagt sammen under navnet Nykøbing FC, der i dag ligger i midten af 1. division.

De har et mål om at være i Superligaen i 2020.

Klubben og det nu brændte klubhus bliver stadig brugt til Nykøbing FC’s børne og ungdomsmiljø.