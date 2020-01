En tidligere kommunaldirektør i Struer Kommune sigtes af anklagemyndigheden ved Midt- og Vestjyllands Politi for mandatsvig.

Den tidligere kommunaldirektør skal have misbrugt sit komunale kreditkort 174 gange, og forbruget er over 120.000 kroner.

Det skriver Midt- og Vestjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Anklagemyndigheden nedlægger påstand om fængselsstraf til den tidligere kommunaldirektør.

Samtidig kommer man til at kræve erstatning .

Sagen kommer til at udspille sig ved Retten i Holstebro.

I alt mistænkes den tidligere kommunaldirektør for at have uberettiget brugt for 123.098 kroner over de 174 transaktioner med kommunens kort.

Endnu står det ikke klart, hvornår sagen skal for retten.