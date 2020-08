Vestre Landsret skærper straffen til tidligere hærchef Hans-Christian Mathiesen.

Den tidligere hærchef Hans-Christian Mathiesen idømmes i Vestre Landsret tre måneders fængsel.

Dermed skærper landsretten dommen fra byretten, hvor hærchefen blev idømt to måneders fængsel for magtmisbrug, pligtforsømmelse og videregivelse af fortrolige oplysninger.

»Efter karakteren og grovheden af forholdene, der fandt sted over tre år, og under hensyn til tiltaltes meget betydningsfulde position, forhøjes straffen til tre måneder,« siger retsformand Astrid Bøgh, da hun læser dommens konklusion op.

Mens byretten dømte ham for magtmisbrug, så har landsretten kun dømt ham for forsøg på magtmisbrug.

Landsretten kan ikke med sikkerhed sige, at det alene var tiltaltes handlinger, der førte til, at hans kæreste blev optaget på en lederuddannelse, lyder det fra retsformanden.

Ligesom i byretten er Hans-Christian blevet frifundet for at have løjet for forsvarschef Bjørn Bisserup.

Hans-Christian Mathiesen er også blevet frifundet for grov pligtforsømmelse ved at have bedt sin sekretær og stabshjælper om at printe og tilskære nogle bryllupskort.

Landsretten finder ikke, at der er tale om pligtforsømmelse af en sådan grovhed, at det er strafbart efter den militære straffelov.

/ritzau/