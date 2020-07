En forvaltningschef, en virksomhedsejer og en maskinforretning kendes skyldige i sag om bestikkelse i Aarhus.

En tidligere chef for entreprenørafdelingen i Aarhus Kommune er blevet idømt fire måneders betinget fængsel i en sag om bestikkelse.

Det oplyser Retten i Aarhus.

Den i dag 58-årige mand var tiltalt for at have modtaget bestikkelse i form af 217.500 kroner fra en virksomhed, der blandt andet leverede traktorer til Aarhus Kommune.

Pengene blev blandt andet givet som sponsorater til en badmintonklub i Aalborg, som forvaltningschefen sad i bestyrelsen for.

Leverandøren af traktorerne tilbød også chefen og hans kone billetter til koncerter med blandt andre Sanne Salomonsen og Eros Ramazotti i Aalborg Kultur- og Kongrescenter.

Desuden blev han og fruen gennem tre år tilbudt billetter til Nibe Festival med fri adgang til bar, frokost og aftenbuffet.

De ulovlige gaver og ydelser blev giver i perioden 2010 til 2016. Og ifølge domsmandsretten i Aarhus blev gaverne givet for at opnå en forretningsmæssig fordel.

Virksomhedens ejer er blevet idømt 60 dages betinget fængsel, mens maskinforretningen har fået en bøde på 100.000 kroner.

En anden virksomhed, der leverede et it-system til Aarhus Kommune, betalte ifølge anklagemyndigheden et golfophold i Sverige.

Denne virksomhed og to tilknyttede direktører har været tiltalt for bestikkelse, men er blevet frifundet. Retten lagde vægt på, at det ikke kunne afvises, at der var et fagligt formål med turen til Sverige.

Desuden var der ikke tale om et "ekstravagant ophold", mener retten.

Den tidligere forvaltningschef har gennem sagen nægtet sig skyldig. Han blev bortvist fra sin arbejdsplads og senere politianmeldt i 2016.

- Jeg har ikke holdt noget hemmeligt, og jeg har ikke fået en krone ud af det selv, sagde han, da han under sagen afgav forklaring.

Anklageren i sagen, Jesper Rodkjær, havde ifølge DR krævet fire til seks måneders fængsel til den forhenværende forvaltningschef.

Han endte altså med en langt mildere dom.

/ritzau/