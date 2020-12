Seksuelle overgreb blandt eleverne, stofmisbrug, selvmordsforsøg og vold.

Havregården Kostskole i Smidstrup i Nordsjælland har været ramt af adskillige skandaler. Nu er endnu en kommet frem i lyset.

Socialtilsyn Hovedstaden har politianmeldt kostskolens tidligere forstander Morten Ulrik Jørgensen.

Det sker, efter at det via en aktindsigt er kommet frem, at et barn i underbukser er blevet ydmyget offentligt foran kostskolens andre elever, skriver Sjællandske.

Tilsynet vurderer, at der var tale om en handling, som overtræder både loven om voksenansvar og straffelovens paragraf 213, som blandt andet omfatter vanrøgt og krænkelser af børn under 18 år.

Socialtilsyn Hovedstadens konstituerede tilsynschef, Kristina Vang Jensen, er rystet over sagen.

»Det er fuldstændig utidigt og meget alvorligt. Sådan opfører man sig ikke i 2020. Det er nogle helt forældede metoder i varetagelsen af de her børns omsorg. Det er fuldstændig misforstået,« siger hun til Sjællandske.

Morten Ulrik Jørgensen afviser over for Sjællandske at kende til sagen, men ønsker ikke at udtale sig om politianmeldelsen, før han kender mere til sagen.

Også Havregården Kostskole har politianmeldt den nu tidligere forstander.

Det sker, efter at Morten Ulrik Jørgensen onsdag i denne uge mødte op på kostskolen for at hente nogle ejendele, selvom bestyrelsen havde gjort klart, at han ikke er velkommen på skolen.

En dokumentar på DR P1 kunne i oktober afsløre, at Havregården Kostskole i årevis har haft problemer med seksuelle overgreb blandt eleverne, stofmisbrug, selvmordsforsøg og både fysisk og psykisk vold.

Det fortæller en lang række tidligere elever og medarbejdere på skolen om.

Fortællingerne bakkes op af en række rapporter fra Arbejdstilsynet og Socialtilsyn Hovedstaden. Sidstnævnte fandt i 2019 frem til, hvad de selv betegner som 'alvorlige kritiske forhold' på kostskolen.

Blandt andet havde den daværende forstander – Morten Ulrik Jørgensen – ikke informeret tilsynet om to seksuelle overgreb.