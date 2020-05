Uden et lig kan det blive svært at opklare sagen om den forsvundne Anne-Elisabeth Hagen - og ligeså svært kan det dermed blive at rejse tiltale mod hendes mand, Tom Hagen.

Således lyder vurderingen fra to erfarne efterforskere, som TV 2 Norge har talt med. Begge peger de på det manglende lig som den største udfordring.

»Hvis de ikke finder den savnede kvinde, står de over for en kæmpe udfordring, hvad angår at få rejst tiltale,« siger Finn Abrahamsen, som er tidligere leder af voldsafdelingen ved Oslo Politi.

For nuværende har politiets efterforskning også kun ledt til én sigtelse. I sidste uge - halvandet år efter den norske kvindes forsvinden - blev hendes mand, rigmanden Tom Hagen, således anholdt og sigtet for drabet på hende.

Tegning af Tom Hagen og forsvarsadvokat Svein Holden under grundlovsforhøret i sidste uge. Foto: Fedor Sapegin

Grundlovsforhøret foregik ved lukkede døre, og det er derfor uvist, hvad der ligger til grund for, at politiet har udset sig netop ham som formodet drabsmand.

Ikke desto mindre fandt dommerne de foreløbige beviser tungtvejende nok til, at han blev varetægtsfængslet i fire uger. En beslutning, som rigmanden og hans advokat Svein Holden siden har anket.

Norsk politi planlægger nu yderligere afhøringer af den mistænkte 70-årige, der nægter sig skyldig. Og det kan være, at disse kan føre til yderligere gennembrud, udtaler Finn Abrahamsen og tilføjer et 'men':

»Det kan ikke udelukkes, at sagen kan opklares med afhøringer, men først og fremmest må man finde den savnede.«

Per Angel, der er tidligere efterforsker hos Kripos, der er norsk politis særlige afdeling for efterforskning af organiseret kriminalitet, er enig.

Han mener desuden, at norsk politi efter sigtelsen og varetægtsfængslingen af Tom Hagen kan tage yderligere efterforskningsmetoder i brug end dem, det har kunnet benytte sig af tidligere:

»Politiet kan bogstaveligt talt grave sig endnu dybere ned i sporene på gerningsstedet. Det kan eksempelvis være at rive gulve op og bruge kemikalier på overflader for at påvise blod eller lignende.«

Den 69-årige kvinde forsvandt 31. oktober 2018 fra parrets fælles hjem i Lørenskog få kilometer øst for Oslo.

Ægteparret Tom Hagen og Anne-Elisabeth Hagen fælles hjem i Fjellhamar. Foto: Terje Bendiksby

Det eneste spor efter hendes forsvinden var et brev, der indeholdt et krav om løsepenge for den forsvundne kvinde. Brevet var bluf, mener norsk politi. Et røgslør.

»Politiet mener med andre ord, at sagen bærer præg af en tydelig planlagt vildledning,« forklarede efterforskningsleder Tommy Brøske efter anholdelsen af Tom Hagen i sidste uge.

»Undervejs, mens andre hypoteser er blevet svækket, er politiets mistanke mod Tom Hagen gradvist blevet styrket.«

Hvad mistanken konkret bygger på, og hvilket motiv Tom Hagen skulle have haft for at dræbe sin hustru gennem 49 år, står stadig i det uvisse.