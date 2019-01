En tidligere efterforsker ser det som et positivt tegn, at der nu er kommet en besked fra de mulige kidnappere af milliardærfruen Anne-Elisabeth Hagen.

»Det er i det mindste et positivt signal. Det er klart, at det på mange måder kan opfattes sådan, at de som eventuelt står bag bortførelsen følger med i medierne, og nu føler, at det er på tide at komme videre,« siger den tidligere efterforsker John Christian Grøttum til TV 2 Norge.

68-årige Anne-Elisabeth Hagen, der er kone til en af Norges rigeste mænd, Tom Hagen, forsvandt fra familiens hjem i Lørenskog den 31. oktober og har været forsvundet lige siden.

Efterfølgende blev familien kontaktet af mulige kidnappere, der forlangte en løsesum.

Anne-Elisabeth Hagen blev tit set ude at gå med familiens hund. Foto: Privat Vis mere Anne-Elisabeth Hagen blev tit set ude at gå med familiens hund. Foto: Privat

Torsdag forklarede familiens advokat, Svein Holden, at man ugen forinden havde modtaget en besked fra de formodede bortførere på en 'digital platform'.

»Vi opfatter dette som et tydeligt tegn på, at hun er i live, og at vi kan få hende hjem i live,« sagde Svein Holden, der dog fastslog, at de har brug for at få en et klart livstegn.

Den tidligere efterforsker John Christian Grøttum mener desuden, at kontakten også kan være et udtryk for, at kidnapperne nu er blevet utålmodige og vil have, at der sker noget snart.

»Det virker jo som om, at de synes, timeglasset er ved at rinde ud, og der er gået for lang tid, uden at der er sket noget i den ene eller anden retning,« forklarer han.

Advokat Svein Holden fortæller om den seneste udvikling i sagen om den forsvundne milliardærfrue Anne-Elisabeth Hagen på et pressemøde i Oslo. Foto: Pedersen, Terje Vis mere Advokat Svein Holden fortæller om den seneste udvikling i sagen om den forsvundne milliardærfrue Anne-Elisabeth Hagen på et pressemøde i Oslo. Foto: Pedersen, Terje

Den tidligere efterforsker peger også på, at den nye besked kan tolkes som et ønske om at samarbejde.

»Ja, det må være. Det er jo en krævende opgave at holde på en person over så lang tid. Både med tanke på ressourcer og personale.«

De seneste par dage har dykkere søgt i en sø nær familiens hjem, men norsk politi vil endnu ikke kommentere på, om dykkerne har fundet noget.

Politiet bekræftede 9. januar 2019, at Anne-Elisabeth Hagen havde været væk siden 31. oktober sidste år. De har siden modtaget over 1300 tip i sagen.