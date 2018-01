En pludselig SMS fra Peter Madsen til Kim Wall kort før hun tog afsted med ubåden Nautilus bestyrker politiets mistanke om, at Peter Madsen ikke alene slog den svenske journalist ihjel. Han planlagde det også

Det vurderer tidligere efterforsker Jan Jarlbæk, der har 23 års politierfaring med efterforskning for blandt andre Rigspolitiet og Europol.

Jan Jarlbæks vurdering sker til trods for, at SMS’en fra Peter Madsen, der fortsat nægter sig skyldig i drabet på Kim Wall, kom pludselig og umiddelbart helt uden varsel.

»Det underbygger mistanken om, at det er planlagt, at han kontakter hende. At det skulle være netop der, kan skyldes, at han var stålsat på, at det skulle være nu, hvis det skulle gennemføres,« siger han Jarlbæk.

Ifølge Kim Walls danske kæreste kom tekstbeskeden fra Peter Madsen samtidig med, at det unge kærestepar var ved at afholde en privat farvelfest i anledning af, at de få dage senere skulle flytte til Kina sammen, har han fortalt til tv-programmet Station 2.

Efter den skæbnesvangre SMS tikkede ind, forlod Kim Wall festen med en forventning om at være tilbage få timer senere, har kæresten forklaret. Muligheden for at lave en reportage fra ubåden var for godt et tilbud at takke nej til.

Men selvom SMS’en tikkede helt uventet ind netop som den første gæst ankom til farvelfesten - Kim Wall havde ifølge kæresten kun haft en kort mail-korrespondance med Peter Madsen i foråret, så strider det ikke imod politiets påstand om, at mordet skal være sket ‘efter forudgående planlægning og forberedelse, som der står i anklageskriftet mod Peter Madsen.

For til trods for at Peter Madsen således ikke kunne vide sig sikker på at freelancejournalisten ville møde op hos ham med så kort varsel, så kan han godt have planlagt mordet som politiet påstår, vurderer Jan Jarlbæk.

»Planlægningen kan sagtens have været der i den forstand, at han var mentalt klar. Selvfølgelig var der et faktum af, at det kunne have været sådan, at hun ikke havde tid. Det ved man ikke. Men planlægningsprocessen har nok været i gang, og han har taget en indre beslutning om, at det skal være nu. Så har han skrevet til hende, og det kunne så have udviklet sig i en anden retning. Men isoleret set ændrer det ikke ved, at han lader til at have planlagt det,« siger Jan Jarlbæk

Peter Madsen er tiltalt for at have mishandlet, dræbt og parteret Kim Wall ombord på ubåden. Han erkender at have parteret liget, men nægter sig skyldig i drab. Retssagen mod ham begynder 8. marts og anklagemyndigheden kræver ham fængslet på livstid.