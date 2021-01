»Der er milevidt fra de mennesker, jeg har haft med at gøre, og så til en mand, som er præst og mistænkt for drab på sin egen hustru.«

Tidligere efterforsker hos Rigspolitiets Rejsehold Jan Jarlbæk er ikke i tvivl, når han skal sætte ord på det formodede drab på den 43-årige Maria From Jakobsen.

»Du får ikke et større skel. Jeg kan ikke huske, hvornår jeg sidst har set en teologiuddannet person sidde på anklagebænken i en drabssag, og en person, som i øvrigt må forventes at have et helt andet moralsk kompas end gennemsnitsforbryderen,« siger han videre.

Maria From Jakobsen forsvandt fra sit hjem på Nialsvej i Frederikssund 26. oktober i år. I første omgang hed det sig, at den 43-årige psykolog var gået fra hjemmet i 'stærkt nedtrykt tilstand', og fundet af hendes bil ved Bellahøj få dage senere fik ikke politiet til at ændre deres teori – i hvert fald ikke udadtil.

Det billede ændrede sig imidlertid 15. november, hvor Maria From Jakobsens 44-årige ægtemand og præst, Thomas Gotthard, blev anholdt og sigtet for på et ukendt tidspunkt, et ukendt sted og på en ukendt måde at have slået sin hustru, som han har to børn sammen med, ihjel.

Han nægter sig skyldig.

»Det er en interessant sag på alle parametre, og vi har lidt en pendant til den norske sag om Tom Hagen, hvor man også står med en formodet drabssag uden et lig,« siger Jan Jarlbæk videre.

For i dag, mere end to måneder efter Maria From Jakobsens forsvinden, er det endnu ikke lykkedes at finde et lig.

»Politiet må have nogle klare indikationer på, at der er foregået noget, og at der ikke 'bare' er tale om en bortgået person. Det kan være i form af tekniske beviser, hans gøren og laden eller måske hans forklaringer, som har varieret. Men man kan roligt sige, at det er usædvanligt og en ret spektakulær sag,«

Krematorier og ætsende kemikalier

Netop præsten Thomas Gotthards forklaringer kan siges at have været et centralt emne. Ikke bare i medierne, men også i retten, hvor det tidligere har været fremme, at han under grundlovsforhøret ikke ønskede at 'udtale sig nærmere om forholdet' og i samme ombæring henviste til bestemmelsen om præsters særlige tavshedspligt.

Hos Nordsjællands Politi mener man imidlertid, at den påberåbte tavshedspligt er et udtryk for dårlig samvittighed.

»Det har jeg som sådan ingen kommentarer til, men for os er vi slet ikke i tvivl om, at det er helt irrelevant. Det er slet ikke i medfør af hans præstegerning, at han er blevet sigtet og afhørt, så efter vores opfattelse kan han ikke påberåbe sig den tavshedspligt. Som vi ser det, er det et udtryk for dårlig samvittighed og en slags bortforklaring i håb om at bortlede opmærksomheden,« har vicepolitiinspektør Lau Lauritzen udtalt til B.T.

Maria From Jakobsen. Foto: Privatfoto Vis mere Maria From Jakobsen. Foto: Privatfoto

Ved grundlovsforhøret kom der også andre mildest talt belastende detaljer frem om præsten og hans gøren og laden.

B.T. kunne nemlig som de første fortælle, at Thomas Gotthard i tiden efter hustruens forsvinden ifølge politiet havde foretaget flere søgninger på internettet med relation til havdybde, olietønder, selvmord, forsvinden og rensemidler.

Samtidig blev der fundet de stærkt ætsende kemikalier kaustisk soda og saltsyre hos Thomas Gotthard, ligesom han også har bevæget sig rundt i det område, hvor Maria From Jakobsens bil blev fundet i Bellahøj, både i tiden før og efter hendes forsvinden og ikke mindst på selve den dag, hun forsvandt.

I den efterfølgende periode har politiet brugt mange ressourcer på at finde liget af Maria From Jakobsen, som de jo altså formoder er blevet slået ihjel. Flere områder i Nordsjælland, herunder søer, er blevet finkæmmet, ligesom man også har undersøgt forskellige krematorier og i øvrigt stadig gør det.

»Han har jo alt andet lige adgang til nogle andre muligheder end den 'almindelige' drabsmand. Det gør også sagen både kompleks og svær,« siger Jan Jarlbæk.

Præsten: Vi har mistet Maria

Skal man tro præsten selv, så er Maria From Jakobsen altså gået fra hjemmet i Frederikssund 26. oktober i nedtrykt tilstand uden tilsyneladende at sige farvel til hverken sine egne to børn på henholdsvis 8 og 10 år eller ægtemanden, Thomas Gotthard.

Samme dag havde Thomas Gotthard i øvrigt fri. Det var nemlig en mandag, og på Ansgarkirkens hjemmeside, hvor han var præst, skriver han selv: »Mandag er min fridag.«

Det fremgår af retsbogen, at Maria From Jakobsen skulle have efterladt sig et brev. Et brev, hvor hun ifølge præsten selv skulle have skrevet, at hun ville kom hjem dagen efter, har præsten fortalt en nabo.

Præsten Thomas Gotthard, der er sigtet for drabet på sin hustru, den 43-årige Maria From Jakobsen. Foto: Lokalavisen.dk/David Foli Vis mere Præsten Thomas Gotthard, der er sigtet for drabet på sin hustru, den 43-årige Maria From Jakobsen. Foto: Lokalavisen.dk/David Foli

Men det gjorde hun aldrig, og da præsten om onsdagen var inde hos selv samme nabo, gjorde han det klart, at 'vi har mistet Maria', selv om hun på daværende tidspunkt altså 'blot' havde været bortgået i to dage.

»Det var en mærkelig vending, og politiet studsede også over det,« har naboen, der er blevet afhørt af politiet, fortalt til B.T.

Præsten fortalte desuden, at han klokken 9.00 på dagen, hvor Maria forsvandt, gik en lang tur, men da han kom hjem igen klokken 11.00, var hun væk. Med sig havde hun taget sit pas og sin computer, og senere på dagen skulle hun ifølge præsten have hævet 5.000 kroner. Telefonen havde hun efterladt derhjemme.

»Han (præsten, red.) fortalte også, at hun havde været deprimeret i tiden op til,« har naboen desuden fortalt.

Thomas Gotthard. Foto: Privatfoto Vis mere Thomas Gotthard. Foto: Privatfoto

Og netop den detalje har formentlig været en medvirkende årsag til, at Maria From Jakobsen blev meldt savnet allerede 27. oktober – altså dagen efter – af politiet. Hun havde forladt sin bopæl i 'stærkt nedtrykt tilstand' lød det i den forbindelse.

Men den oplysning stemmer imidlertid ikke overens med det indtryk, som familiemedlemmer havde af Maria From Jakobsen. Samme morgen, som hun forsvandt, talte hun med sin søster. Søsteren har forklaret politiet, at Maria lød glad.

»Vi har ikke kunnet få den historie bekræftet nogen steder fra. Ingen af dem, som Maria har talt med i tiden op til hendes forsvinden, har kunnet bekræfte, at hun skulle være nedtrykt,« har hendes svoger Niels From udtalt til B.T.

»Det hele kom som lyn fra en klar himmel. Vi har siddet og forsøgt at få det til at give mening, men det var fuldstændig uventet. Vi har spurgt os selv, om vi overså nogen faresignaler, men nej.«

Så glade ude på overfladen

Selv om Thomas Gotthard i mange uger var beskyttet af navneforbud, var det i Frederikssund en offentlig hemmelighed, at det var ham, som var sigtet for drabet på sin hustru. Flere beboere i området, som B.T. har talt med, fortæller, at de har været rystede over sagen fra begyndelsen.

»På overfladen så alt godt ud mellem dem,« har en beboer i området omkring Nialsvej blandt andet fortalt B.T.

»Han har jo altid boet i Frederikssund. Han gik på Frederikssund Gymnasium, og han var en, som de fleste kendte heroppe,« lyder det videre.

Thomas Gotthard var med andre ord vellidt, og han yndede blandt andet qua sin baggrund som præst at drøfte filosofiske spørgsmål med sine bekendte. Han beskrives også som en præst, der trak de unge til sin kirke, fordi hans konfirmationsforberedelser ikke var 'søvndyssende'.

Og personer, som kender ham, beskriver ham som 'venlig', 'betænksom' og 'hjælpsom'.

Den 44-årige præst er nu sigtet og fængslet for at have dræbt sin hustru, den forsvundne Maria From Jakobnsen, 43 år, fra Frederikssund. Han anlagde sig ifølge politiet fuldskæg i tiden efter hendes forsvinden. Vis mere Den 44-årige præst er nu sigtet og fængslet for at have dræbt sin hustru, den forsvundne Maria From Jakobnsen, 43 år, fra Frederikssund. Han anlagde sig ifølge politiet fuldskæg i tiden efter hendes forsvinden.

»Politiet har med en person at gøre, der er højt uddannet, og det kunne jeg godt forestille mig kan have en afgørende betydning rent efterforskningsmæssigt. Han forventes at have et højt etisk og moralsk kompas, og hvad kan påvirke sådan et menneske,« spørger Jan Jarlbæk retorisk, inden han tilføjer:

»Kombinationen mellem, at der ikke er et lig, og at der er tale om en præst, som nægter sig skyldig, så er den her sag interessant ud fra både et menneskeligt og et fagligt synspunkt.«

Thomas Gotthard sidder foreløbig varetægtsfængslet frem til 11. januar.

Ved du noget om sagen, kan du kontakte politiet på 114.