I april blev en 12-årig dreng delvist blind, da han prøvede forlystelsen Sky Roller på Bakken, som du kan se en video af her. I lørdags var den gal igen.

Lørdag aften stødte to vognsæt sammen i den gamle rutsjebane på Bakken nord for København, men det burde ganske enkelt ikke kunne lade sig gøre, mener tidligere driftsleder.

Det kunne være endt gruelig galt, da to vognsæt på den verdensberømte gamle trærutsjebane på Bakken ved Klampenborg i Nordsjælland af uransagelige årsager stødte sammen lørdag aften. Heldigvis kom ingen alvorligt til skade som følge af sammenstødet.

Men ifølge den tidligere driftleder af rutsjebanen gennem 21 år, Jens Krøyer, burde en sådan ulykke ikke kunne forekomme.

»Systemet er bygget sådan op, at det ikke er muligt for et vognsæt at køre ind i en zone, før det forankørende vognsæt er ude af den zone. Det vil altså sige, at zonen skal være fri, før vognsættet kan køre ind. Hvis ikke det er det, så vil systemet automatisk stoppe vognsættet, der er på vej ind i zonen,« fortæller Jens Krøyer, der stod for driften af den gamle rutsjebane frem til sommeren 2017, og tilføjer:

Fakta Den gamle rutsjebane Rutsjebanen på Bakken åbnede den 6. maj 1932 og var på det tidspunkt Europas største og kostede 250.000 kr. Den er 852 meter lang med højeste punkt på 22 meter, og på den hurtigste strækning er farten 75 km/t. Turen varer gennemsnitlig 2 minutter og 30 sekunder. Kilde: Bakken, Ritzau.

»Så der må være tale om et sammensurium af forskellige fejl i systemet, for hvis systemet fungerede, som det skulle, så ville en sådan ulykke ikke kunne ske.«

Bakkens pressechef, Signe Halck, oplyser mandag til B.T., at man endnu ikke ved, hvad der har forårsaget ulykken.

»Danmarks Tekniske Institut er i gang med at lave undersøgelser derude sammen med det hollandske firma, der står bag rutsjebanens elektroniske system. Så længe de undersøgelser står på, vil forlystelsen være lukket,« siger hun og tilføjer, at man formentlig først vil være klogere om et par dage.

»Nu kommer de, nu kommer de«

22-årige Emma Skovgaard Jørgensen sad i det vognsæt, der blev påkørt. Hun forklarede søndag, at de to vognsæt kort forinden ulykken holdt stille hver sit sted på rutsjebanen.

»Vi havde taget de to første nedkørsler og holdt stille på en platform. Et andet vognsæt oven over os holdt også stille, og de vinkede ned til os. Vi holdt der vel i halvandet minut. Så begyndte de at køre, men vi holdt stadig stille. Man kunne høre folk sige: 'Nu kommer de, nu kommer de!'« forklarede hun til B.T. søndag.

Efterfølgende blev Emma Skovgaard Jørgensen og de 26 andre ombordværende på de to vognsæt hjulpet ned fra rutsjebanen af Bakkens personale. En enkelt person måtte forbi hospitalet med nakkesmerter, men kunne ifølge Ritzau vende hjem igen umiddelbart efter.

Det er anden gang på ganske få måneder, at en forlystelse på Bakken er ude af kontrol. I april blev en 12-årig dreng delvist blind, da han under en tur i forlystelsen Sky Roller endte med at dreje rundt 102 gange, inden operatøren fik den stoppet.

Den 12-årige dreng blev ifølge Nordsjællands Politi udsat for et voldsomt g-tryk, som gav ham blødninger i hovedet og gjorde ham delvist blind. En undersøgelse konkluderede efterfølgende, at der ikke var nogen fejl på forlystelsen.

'Både forlystelsen generelt samt den specifikke vogn, hvori drengen sad, blev undersøgt, og der blev ikke fundet nogen tekniske fejl eller mangler, som kunne forklare, hvorfor drengen er kommet til skade,' lød det i en pressemeddelelse.