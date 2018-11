To sager med parteringer af lig har den seneste uge ramt Danmark. Det ekstreme sammenfald har fået hundreder af danskere til på sociale medier at stille spørgsmålet: 'er sagerne inspireret af Peter Madsens drabssag?'

»Ja. Jeg tror godt, det kan være tilfældet. De her sager kan eksempelvis godt være inspireret af drabssagen mod Peter Madsen.«

Sådan lyder vurderingen fra Bent Isager-Nielsen, tidligere politiinspektør og efterforskningschef. Han henviser til, at Peter Madsen parterede sit offer Kim Wall.

En detalje, der fyldte meget i dansk presse under dækningen af sagen.

To parteringssager på en uge kan sagtens være inspireret af Peter Madsens drab og partering af Kim Wall. Foto: Ida Marie Odgaard Vis mere To parteringssager på en uge kan sagtens være inspireret af Peter Madsens drab og partering af Kim Wall. Foto: Ida Marie Odgaard

»Uanset hvor uhyggeligt det lyder, kan al den snak, der har været om parteringer i forbindelse med den sag, sagtens have sådan en effekt. At en gerningsmand, der står i situationen, tænker: det er det, jeg gør. Simpelthen fordi man agerer på et bagtæppe af input, man har fået via pressen fra lignende sager,« siger Bent Isager-Nielsen.

De to grumme sager med parteringer den seneste uge er vidt forskellige – og heldigvis dybt usædvanlige i dansk sammenhæng.

Først blev en 68-årig kvinde fra Herlev tirsdag i sidste uge sigtet for at have parteret sin mand. Efterfølgende gravede hun dele af det parterede lig ned i haven og opbevarede andre dele i sin fryser.

Søndag eftermiddag blev en 28-årig mand så sigtet i en sag i Hadsund. Her havde han angiveligt dræbt en 40-årig kvinde og påbegyndt en partering af liget.

Bent Isager-Nielsen, tidligere politichef, vurderer, at de to sager om partering den seneste uge kan være inspireret af Peter Madsens drab på Kim Wall. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Bent Isager-Nielsen, tidligere politichef, vurderer, at de to sager om partering den seneste uge kan være inspireret af Peter Madsens drab på Kim Wall. Foto: Liselotte Sabroe

»Man kan selvfølgelig ikke sige noget statistisk eller sikkert på den baggrund. Det kan i teorien være tilfældigt,« understreger Bent Isager-Nielsen, og uddyber:

»Men det er påfaldende med to sager af den her karakter, og jeg mener, det er sandsynligt, at gerningsmændene agerer på den måde, fordi de er blevet inspireret,« siger Bent Isager-Nielsen.

Heller ikke Kurt Kragh, tidligere chef i Rejseholdet, vil afvise, at parteringer er inspireret af andre sager – eksempelvis drabssagen mod Peter Madsen.

»Selvfølgelig kan det være tilfældet. Vi kender det her copycat-fænomen fra alle mulige sammenhænge, så det kan godt tænkes, at der er tale om inspiration,« siger Kurt Kragh.

Tidligere kriminalkommissær fra Rejseholdet Kurt Kragh mener, at der kan være tale om copycat-fænomenet. Men hælder til, at det er et grotesk tilfælde med to parteringer på en uge. Foto: Jonas Skovbjerg Fogh Vis mere Tidligere kriminalkommissær fra Rejseholdet Kurt Kragh mener, at der kan være tale om copycat-fænomenet. Men hælder til, at det er et grotesk tilfælde med to parteringer på en uge. Foto: Jonas Skovbjerg Fogh

Han hælder dog allermest til, at der er tale om et 'dybt grotesk' tilfælde.

»Det er jo ekstremt usædvanligt med den her slags sager, så det stikker selvfølgelig ud, når to sager om partering kommer på en uge. Men ekstreme sammenfald sker altså også en gang imellem.«

Han påpeger, at der skal noget helt særligt til for at partere et offer. I sagen med den ældre dame i Herlev har han svært ved at se, at der er tale om inspiration.

»Der tyder meget på, at der er tale om en psykisk uligevægtig person,« siger han, og tilføjer:

»I sagen med den unge mand på 28 kan det måske i virkeligheden være mere sandsynligt, at han eksempelvis er inspireret at sagen mod Peter Madsen.«

Helt generelt er det en kynisk slags gerningsmand, der parterer sit offer.

»Det kræver handlekraft. Det er ikke let at partere et lig, men det kan være meget effektivt. Drabssager uden et lig er en meget svær opgave for politiet,« siger Bent Isager-Nielsen.