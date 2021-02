Jens Møller nægter sig skyldig i alle forhold, som han nu er anklaget for.

Tidligere drabschef i København Jens Møller, oplyser, at han er blevet tiltalt i fire forhold, blandt andet tre tilfælde om brud på tavshedspligten.

Det skulle være sket i forbindelse med udgivelsen af bogen "Opklaret - drabschefens erindringer" fra 2018.

Han er derudover tiltalt for et forhold om stillingsmisbrug. Møller skulle have foretaget flere opslag i politiets sagsstyringssystem Polsas uden at have en tjenstlig grund til det.

Jens Møller nægter sig skyldig i de rejste anklager.

