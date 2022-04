Det er nu to måneder siden, at 22-årig Mia Skadhauge Stevn forsvandt og siden blev fundet død – og den tragiske drabssag begyndte. I det efterfølgende forløb har politiet haft to personer i kikkerten, men for nylig skiftede man kurs.

Den ene, en 36-årig håndværker, som har været sigtet, er blevet renset for enhver mistanke.

Al mistanke er nu rettet mod en formodede gerningsmand. En anden 36-årig mand, der siden sagens begyndelse har siddet varetægtsfængslet for drabet på den unge sygeplejerskestuderende.

»Det siger tydeligt, at politiet er færdige med den ene person, når de melder sådan ud – og sagen slutter for hans vedkommende,« siger tidligere drabschef og chef for Rejseholdet, Bent Isager-Nielsen.

Bent Isager-Nielsen. Foto: Søren Bidstrup

Han udtaler sig generelt og ikke om den konkrete sag, men lægger ikke skjul, at han faktisk finder det hurtigt, at politiet melder ud om, at sigtelsen er droppet for den ene af de sigtede og tilføjer:

»I en sag, hvor der er flere sigtede og mistænkte, afgør anklagemyndigheden ofte tiltalespørgsmålet på en og samme gang, det vil sige når man har et fuldstændigt billede af sagen og alle dens aspekter.«

Han skønner dog, at opmærksomheden omkring den tragiske sag – og den offentlige mistanke mod den løsladte – har fået politiet til at speede processen op.

»To måneder, det er relativt hurtigt. Man skal huske på, at en sigtelse er et udtryk for politiets arbejdshypotese – og der skal befolkningen og medierne passe på. Bare fordi man er sigtet, betyder det ikke, at man er skyldig.«

Efterforskningen lige nu Frank Olsen udtaler følgende om efterforskningsarbejdet lige nu: »Vi arbejder blandt andet med sporanalyser, men vi har ikke endelige svar på dem endnu. Vi afhører en lang række vidner. Efterforskningen gør os lige så stille klogere hele tiden; der arbejdes med mange forskellige spor i hele sagen.« »Blandt andet videoovervågning arbejder vi meget med. Ting, der blev indsamlet og beslaglagt under ransagningen, er vi i gang med at undersøge.« Dukker der mange nye vidner op, eller er det meget genafhøringer? »Der er ikke mange nye vidner. Vi har afhørt rigtig, rigtig mange mennesker, og så må vi se, om de skal genafhøres, i takt med at vi bliver klogere og klogere. Jeg har ikke tal på, hvor mange vi har afhørt, men det er mange.« »Næste skridt er at arbejde videre på efterforskningen og kortlægge hele hændelsesforløbet minutiøst, fra Mia forsvandt, til hun blev fundet død i Dronninglund Storskov. Det skal vi have kortlagt fuldstændig sammen med den fængsledes færden.« »Den fængslede har frivilligt ladet sin varetægtsfængsling forlænge. Vi arbejder os stille og roligt frem og bliver stille og roligt klogere på hændelsesforløbet.«

»For det ved folk derude jo reelt ingenting om. Det er også derfor, politiet igen og igen har bedt folk om at holde op med trusler og fordømmelser mod de mistænkte. Men der vil desværre altid være idioter.«

Forsvareren til den løsladte 36-årige, Jakob Dalsgaard-Hansen, har oplyst, hvordan hans klient eksempelvis har modtaget dødstrusler som følge af sigtelsen i sagen.

Men politiets efterforskning har vist, at han ikke har noget med at sagen at gøre.

Mia Skadhauge Stevn forsvandt tidligt søndag morgen 6. februar, hvilket satte gang i en massiv efterforskning i håbet om at finde den unge kvinde.

Tre dage kom den nedslående melding dog, at politiet havde fundet ligdele i Dronninglund Storskov, som viste sig at stamme fra den unge kvinde. Politiets teori er, at hun er blevet dræbt mellem søndag 6. februar klokken 06.09 og onsdag 9. februar klokken 11.20.

Vicepolitiinspektør og leder af efterforskningen ved Nordjyllands Politi Frank Olsen har ad flere omgange påpeget, at politiet er i gang med en række undersøgelser, der »kræver et massivt efterforskningsarbejde«, hvilket gør det umuligt at komme en tidshorisont for nye og mere konkrete udmeldinger nærmere.

Hjemmeværnet spærrer vejene ved Pindbakvej og Lilleskovvej, mens Nordjyllands Politi arbejder i Dronninglund Storskov, hvor Mia blev fundet. Foto: Bo Amstrup

Men hvorfor forholder det sig sådan? Det er der flere årsager til, lyder det fra Bent Isager-Nielsen.

»Der skal indhentes rigtig mange ting, og så skal der komme svar på spor, analyser og it-overvågning. Alt det skal sættes sammen med forløbet og en sigtets forklaringer samt de mange vidner, der bliver afhørt. Det er et kæmpe puslespil at få nettet strammet,« udtaler Bent Isager-Nielsen.

Han fortsætter:

»Der kan være analyser fra retsmedicinere, retsgenetikere, retskemikere, jordbundsspecialister, teleteknikere, kriminalteknikere, biologer og mange andre. Og alt det skal tilbage til politiet og indgå i den samlede pakke.«

Hvorfor har sigtet accepteret varetægtsfængsling? B.T. har gentagne gange forsøgt at få en kommentar fra forsvareren til den fængslede 36 årige. Det har ikke været muligt. Herunder på spørgsmålet om, hvorfor den sigtede har accepteret at lade sin varetægtsfængsling forlænge. Bent Isager-Nielsen har ikke hørt om den konkrete årsag, men generelt kan der være flere: »Det kan være en vurdering af, at man håber, politiet snart blive færdige med deres arbejde. Og alt andet vil være spild af tid.« »Der er også den mulighed, at man har tilstået. Og så giver det ingen mening at prøve at modsætte sig fortsat varetægtsfængsling. Politiet melder ikke altid ud, om en sigtet person har tilstået – helt eller delvist. Og endelig er der også den juridiske finesse, at man kan få afprøvet sin fængsling mundtligt ved landsretten efter tre måneder.« »Og nogle varetægtsfængslede og deres advokater vælger at ‘gemme krudtet’ indtil da. Min samlede vurdering er alt i alt, at Nordjyllands politi har en stærk sag mod den sigtede og fængslede mand.«

»Så kan det godt være, der sidder en utålmodig hr. og fru Danmark et sted og siger 'kom nu videre, og giv en dom' – men tingene skal gøres fuldstændig og helt og aldeles grundigt i et retssamfund. Det skal stå bøjet i neon.«

Og derfor vil Bent Isager-Nielsen heller ikke komme med et bud på en tidshorisont.

»Der kan gå fra måneder op til et år. Anklagemyndigheden vil heller ikke tage stilling til tiltalespørgsmålet, før det endelige materiale fra efterforskningen er klar.«

»Er der tale om forsætligt drab? Er der tale om frihedsberøvelse, kidnapning, vold, mishandling, usømmelig omgang med lig? Alt sammen skal udmønte sig i et detaljeret anklageskrift ud fra det rigtige grundlag. Og alt det afhænger af politiets efterforskning.«