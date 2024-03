»Det er jo helt vildt.«

Sådan lyder den første reaktion fra den tidligere leder af drabssektionen i Rejseholdet Bent Isager-Nielsen, når det kommer til den udvikling, der onsdag blev præsenteret i en mere end tre årtier gammel drabssag.

Der kunne Københavns Politi nemlig oplyse, at man har anholdt en 53-årig mand i en drabssag fra 1990.

Den 1. januar det år blev den 23-årige Hanne With fundet brutalt dræbt i sin lejlighed på Fensmarkgade på Nørrebro.

Den 23-årige Hanne With blev dræbt nytårsnat 1989/90 i sin lejlighed i Fensmarksgade. Foto: Politifoto/Ritzau Scanpix

Anholdelsen skete blandt andet på baggrund af udviklingen i dna-teknologien, hvor man har undersøgt dna-materiale, som blev fundet på drabsofferets bukser.

»Jeg var godt klar over, at man havde dna-spor, som man har arbejdet med i gennem flere år,« forklarer Bent Isager-Nielsen, der er tidligere politiinspektør.

»Nu har man så åbenbart forfinet dna-sporet, som man har på hendes bukser fra den formodede gerningsmand, og man har fundet et sammenfald med en person i dna-registreret, som er nært beslægtet med den formodede gerningsmand. Så det er et godt gennembrud, ja.«

Det hører til sjældenhederne, at vi herhjemme hører om den slags potentielle gennembrud i så gamle drabssager.

»Det viser bare, at jagten på mordere aldrig stopper,« siger Bent Isager-Nielsen, som forklarer, at det som regel skyldes tre-fire ting, når der kommer nyt i gamle drabssager.

Enten sker det ved, at gerningsmanden angrer og går til politiet. Ved at gerningsmanden betror sig til en person, som så går til politiet.

Ved at gerningsmanden begår en ny forbrydelse, som kan kobles til den gamle.

Eller via den nye teknologi – primært omkring dna.

Bent Isager-Nielsen er tidligere politiinspektør og var i en periode leder af drabssektionen i Rejseholdet under Rigspolitiet. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

»Det er altid en af de tre-fire årsager. Der er ikke andre muligheder for, at de gamle sager ellers bliver varme igen,« forklarer den tidligere politiinspektør.

Det var i slutningen af 2023, at Københavns Politi fik et match i dna-registeret, der var meget tæt på det spor, man har fra den gamle drabssag.

Bent Isager-Nielsen vurderer, at politiet siden – indtil anholdelsen nu har fundet sted – har arbejdet på at finde ud af, hvem familien til dna-matchet er.

»Hvad har de lavet, hvem har været i København på det tidspunkt og hvorfor. Indtil man er rimelig sikker på, at der er tale om 'ham her', og ikke en anden eventuel bror eller en far eller lignende,« forklarer han.

»Og så har man bygget sagen op derfra. Man har set på, hvor han har været i 90erne, hvad han lavede dengang, hvorfor var han måske i København. Man har måske talt i det skjulte med nogen af dem, han arbejdede sammen med dengang, man har måske fået fat i taxachaufførerne fra dengang, hvis de lever endnu, og vist billeder. Der er mange muligheder, indtil man føler sig rimelig sikker og siger, at 'nu slår vi til'«

Vicepolitiinspektør Brian Belling har holdt pressemøde om sagens udvikling onsdag morgen. Foto: Emil Nicolai Helms/Ritzau Scanpix

Generelt forklarer Bent Isager-Nielsen, at sager som drabet på Hanne With, der var en del af prostitutionsmiljøet, kan være svære at opklare.

»Det er svære sager, fordi de kombinerer to ting,« fortæller han.

Årsagen skal findes i det, man beskriver som nærdrab og fjerndrab.

Førstnævnte er relationsdrab, hvor der er en tæt forbindelse mellem offeret og gerningsmanden. I sidstnævnte er der ikke nogen forbindelse mellem dem.

»Prostitutionsdrabene, som vi havde flere af i 80erne og 90erne, er faktisk lidt af hvert,« forklarer den tidligere drabschef:

»For de her to mennesker kender ikke hinanden i forvejen, så på den måde er de fremmede for hinanden. Men omvendt kommer de i sagens natur til at dele nogle ting omkring økonomi, penge, intimitet, sex, som kan gøre, at der opstår en eller anden uenighed. Så de har elementer af både fjerndrab og nærdrab.«

Derudover kan det også være en udfordring at finde vidner eller andre mænd, der har aflagt besøg hos den prostituerede, da flere 'af gode grunde ikke vil gå til politiet', som Bent Isager-Nielsen formulerer det.

»Det er et vanskeligt miljø at efterforske i.«

Overordnet set kalder han det dog et 'vældig godt signal', at politiet nu har offentliggjort et muligt gennembrud i en så gammel sag.

»Det er et godt signal at kunne sige, selv 34 år gamle sager ikke dør. De forældes ikke, der arbejdes med dem, og man gør alt for at opklare dem,« siger Bent Isager-Nielsen og tilføjer:

»Det er en god besked at få ud til dem, der tror, de kan slippe af sted med den slags. At man bliver utrætteligt ved.«

