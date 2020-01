B.T. afslørede torsdag, at Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi jagter nye spor i Emilie Meng-sagen i det sociale boligområde Motalavej i Korsør.

Omkring 10 unge mennesker fra boligområdet er hevet ind for at afgive både forklaring og en dna-prøve. Sidstnævnte undrer den forhenværende PET-chef Hans Jørgen Bonnichsen.

»Jeg undrede mig meget, da jeg læste det,« siger han til B.T.

Hvorfor?

17-årige Emilie Meng forsvandt sporløst fra Korsør Station 10. juli 2016. Politiets første teori var, at hun var løbet hjemmefra. Vis mere 17-årige Emilie Meng forsvandt sporløst fra Korsør Station 10. juli 2016. Politiets første teori var, at hun var løbet hjemmefra.

»Fordi det er meget sent. DNA-spor har højeste prioritet i en drabssag. Er der den mindste spor at gå efter, vil man øjeblikkeligt gøre det og få alle mistænkte til at afgive DNA-prøver.«

Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi har ifølge B.T.s oplysninger intensiveret dets fokus på Motalavej i Korsør - men Emilie Mengs lig blev fundet den 24. december 2016 i en sø ved Regnemarks Bakke ved Borup. Eller for mere end tre år siden.

»Det store spørgsmål er naturligvis, om muligheden for at sikre DNA-spor har været til stede i denne sag. Det ved vi ikke,« siger han.

Hans Jørgen Bonnichsen understreger, at han ikke kender Emilie Meng-sagen i detaljer, men udtaler sig på baggrund af sine mange års erfaring med drabssager. Han var blandt andet en del af Rejseholdet i 20 år.

Politiet har bedt en række unge mennesker i og omkring Motalavej i Korsør aflægge vidneforklaring i Emilie Meng-sagen. Samtidig har politiet pålagt dem at afgive en dna-profil. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Politiet har bedt en række unge mennesker i og omkring Motalavej i Korsør aflægge vidneforklaring i Emilie Meng-sagen. Samtidig har politiet pålagt dem at afgive en dna-profil. Foto: Liselotte Sabroe

Hvad siger den nye udvikling i sagen om efterforskningen?

»Det kan skyldes, at der er kommet nye øjne på sagen,« siger Hans Jørgen Bonnichsen med en henvisning til, at der 28. august sidste år blev der nedsat en gruppe af specialister inden for dansk politi, som skulle gennemgå den opsigtsvækkende - og uopklarede - drabssag påny.

Ud fra B.T.s kendskab til sagen er mange af de unge mennesker, politiet har hevet ind for at afgive både forklaring og en dna-prøve, i starten af 20'erne.

De er blandt andet blevet spurgt til, hvor de befandt sig den 10. juli 2016, hvor Emilie Meng forsvandt - og om de har registreret, at nogen fra Motalavej eller fra deres omgangskreds har opført sig mærkeligt i tiden efter, at Emilie forsvandt.



»Mine klienter blev oplyst, at hvis de ikke gjorde det frivilligt, ville politiet skaffe en dommerkendelse, og det lyder jo voldsomt for et ungt menneske, der ikke kender sine fulde rettigheder,« siger forsvarsadvokat Kim Krarup, som repræsenterer flere af de unge mennesker fra Motalavej.

Han blev først bekendt med afhøringerne, efter at politiet havde afhørt hans klienter.

Hvorfor politiet pludselig intensiverer deres fokus omkring indsamling af dna-materiale, vides ikke.

Hidtil har politiet ikke sagt noget til offentligheden om, hvorvidt der i sagen indgår dna-materiale fra gerningsmanden.

Fungerende politidirektør Lars Harvest ønsker ikke at kommentere Kim Krarups udtalelser.

»Vi har ikke nogen kommentarer til det. Vi har gentagne gange sagt, at der foregår en massiv efterforskning med alle de elementer, der ligger i det. Der indgår flere tusinde mennesker i den sag,« sagde Lars Harvest torsdag til B.T.

Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi mener, at Emilie Meng blev lagt i søen ved Regnemarks Bakke kort tid efter, at hun forsvandt fra Korsør Station den 10. juli 2016.

