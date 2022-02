Mia Skadhauge Stevn forsvandt sporløst tidligt søndag morgen.

Den 22-årige kvinde havde været i byen med nogle venner i området ved Jomfru Ane Gade i Aalborg. Men ud på de tidlige morgentimer gik Mia Skadhauge Stevn alene rundt.

Ifølge Nordjyllands Politi blev Mia Skadhauge Stevn samlet op af en mørk personbil klokken 06.09 foran Netto på Vesterbro. Bilen kørte kort efter fra stedet i sydlig retning.

Ingen har set den unge kvinde siden.

Nu arbejder Nordjyllands Politi ud fra, at der er sket forbrydelse. Hele forløbet får også tidligere drabschef og chef for Rejseholdet Bent Isager-Nielsen til at frygte det værste.

»Man håber det bedste og frygter det værste. Der sidder selvfølgelig en familie og følger med i udviklingen. Men der er selvfølgelig sager, hvor et menneske, der er forsvundet, dukker op igen. Det kan være på grund af kærestesorger eller andet. Men alligevel ringer alarmklokkerne hos mig, da det jo desværre også er sådan, at nogle drabssager starter,« siger Bent Isager-Nielsen til B.T.

Nordjyllands Politi efterforsker lige nu sagen massivt og har stor interesse i at finde frem til bilen og ejeren.

»Nu er det vigtigt at få fat i alle videoovervågninger fra området, der kan indikere, hvor hun er. Samtidig skal alle vidner i området afhøres, hvis de har set eller hørt noget. Samtidig er et andet vigtigt spor lige nu. Det er hendes digitale 'whereabouts'. Altså hendes telefon og kreditkort skal spores – alt, hvad der kan sige noget om, hvor hun kan befinde sig henne,« fortæller den tidligere drabschef.

Samtidig påpeger Bent Isager-Nielsen, at de sidste samtaler med veninder og venner kan afsløre noget om Mia Skadhauge Stevn sindsstemning eller tilstand, inden hun forsvandt.

Nordjyllands Politi opfordrer alle, der har kørt med pirattaxi i Aalborg natten mellem lørdag og søndag i weekenden, til at kontakte politiet.

»Det kan være oplysninger af væsentlig betydning for efterforskningen,« siger vicepolitiinspektør ved Nordjyllands Politi Frank Olsen.