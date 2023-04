»Gerningsmandens modus har mange ligheder.«

Sådan lyder det fra den tidligere drabschef og souschef for politiets rejsehold Kurt Kragh om den sigtelse, som Sydsjællands og Lolland Falsters Politi efter syv år har rejst mod en 32-årig mand.

Han er allerede sigtet for voldtægt og frihedsberøvelse af en 13-årig pige, der forsvandt fra Kirkerup i midten af april.

»Det ville næsten være utroligt, hvis det ikke var ham, der stod bag. Når vi kigger på det modus, vi må formode, der også lægger bag drabet på Emilie Meng, så svarer det på alle måder,« siger Kurt Kragh.

Kurt Kragh. Foto: Erik Refner

Kurt Kragh hæfter sig især ved lokaliteten og fremgangsmåden, som den formodede gerningsmand har haft i de to sager.

»Der er mange ting for eksempel omkring hans opholdssteder i forbindelse med Emilie Mengs forsvinden og den bil, der blev efterlyst dengang, der peger på, at han kan være gerningsmanden,« lyder det fra den erfarne drabschef.

Den nu varetægtsfængslede 32-årige mand er udover sigtelsen for drab også sigtet for at have voldtaget og frihedsberøvet den dengang 17-årige pige fra Korsør, hvilket han nægter sig skyldig i.

Ifølge Kurt Kragh kan der være flere årsager til, at man på nuværende tidspunkt vælger at sigte Korsørmanden for drabet på Emilie Meng.

Emilie Meng. Foto: privat

»Man har åbenbart ment, at det er for at give ham hans rettigheder, nu når man har så meget fokus på ham, og så har man måske en begrundet mistanke mod ham. Og det er det væsentligste, at man har en begrundet mistanke om, at det er ham, der er gerningsmanden, så skal du jo sigte ham, så han får sine rettigheder,« siger den tidligere leder af rejseholdet.

Han peger på, at den begrundede mistanke kan bunde i flere ting, men han hæfter sig især ved, at der ikke behøver at være tale om noget meget konkret.

»Det kan være, det har udgangspunkt i noget meget konkret i form af mobiltelefoni, dna, fingeraftryk eller genstande på hans bopæl, der kan relateres til Emilie Meng. Det kan også være sådan noget fetich-noget, som binder ham til det. Det kan også være hans biler. Men det ved vi ikke på nuværende tidspunkt.«

»Men der behøver sådan set ikke at være noget meget konkret. Det kan simpelthen handle om, at man vil give ham rettigheder, fordi de føler sig så overbeviste og har en begrundet mistanke mod ham, at han nu skal sigtes,« siger Kurt Kragh.

Han fortæller, at det nu er afgørende for politiets videre efterforskning at få den 32-årige kædet sammen med drabet fra 2016.

»Så finder du hendes fingeraftryk, dna eller ejendele fra hende på nogle af de lokaliteter eller biler, så er han bundet op på den. Det er jo helt afgørende,« lyder det.

Efterfølgende vil det være de mere klassiske politiefterforskningsskridt, der kommer i spil.

»Derefter kommer afhøringer af familiemedlemmer, venner og arbejdskollegaer. Politiet kigger også på, om han har holdt ferie i den periode i juli, hvad er hans færden i øvrigt. Og alt omkring hans mobiltelefon, man har lavet et kæmpe sug af al den masteinformation, der er tilgængelig fra dengang, indgår hans telefon der. Der er masser af muligheder for at få ham bundet op på det,« siger han.

Den 32-årige blev også sigtet for en hidtil uopklaret sag fra Sorø. Her blev en efterskoleelev i november 2022 truet med kniv og forsøgt voldtaget og frihedsberøvet.

Han har erkendt sig delvist skyldig i de sigtelser, der er rejst mod ham i forbindelse med sagen om den 13-årige pige, der forsvandt i midten af april. De resterende nægter han.