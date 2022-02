»Det er et helt afgørende gennembrud.«

Sådan siger den tidligere drabschef og tidligere chef for Rejseholdet Bent Isager-Nielsen i kølvandet på, at Nordjyllands Politi torsdag aften kunne fortælle, at de havde fundet ligdele af et menneske i Dronninglund Storskov torsdag eftermiddag.

Delene formoder Nordjyllands Politi at stamme fra den forsvundne Mia Skadhauge Stevn.

»Det er selvfølgelig den værst tænkelige besked at få for de pårørende, men for politiet er det afgørende, fordi de kan komme skridtet videre med efterforskningen i form af kriminaltekniske og retsmedicinske undersøgelser af ligdele sammenholdt med, hvad man ved om de mistænkte i sagen,« siger Bent Isager-Nielsen.

Tidligere leder af Rejseholdet Bent Isager-Nielsen. Foto: Liselotte Sabroe

Mia var lørdag aften og nat i byen i Jomfru Ane Gade i Aalborg med nogle venner, da hun forlod festgaden langs Ved Stranden i vestlig retning. Her blev hun samlet op af en bil klokken 06.09.

Senere har politiets efterforskning ført til anholdelse af to mænd, der er sigtet for at have dræbt Mia.

Den ene mand er løsladt, men fortsat sigtet i sagen. Den anden er varetægtsfængslet i fire uger.

Bent Isager-Nielsen understreger, at han ikke kender til den konkrete sag, men når politiet har fundet dele af et menneske, kan der i den konkrete sag også være tale om partering.



Ifølge Bent Isager-Nielsen er det »utroligt svært at skaffe sig af med et helt lig«.

»Men vi ser jævnligt parteringsdrab, hvor gerningsmænd har forsøgt at grave dele af liget ned eller brænde det. Mange gerningsmænd ved godt, at liget er omdrejningspunktet. Det er svært for politiet med en drabssag uden lig,« siger Bent Isager-Nielsen.

Han siger også, at det vil have stor betydning for de pårørende, at politiet finder alle ligedele.

»Det betyder generelt meget for de pårørende, at der er noget at begrave, og at man kan begrave sin efterladte hel. Der har været drabssager, hvor vi kun har haft dele af liget at begrave. Men af hensyn til de pårørende vil man gå langt for at finde alle dele,« siger den tidligere drabschef.

Politiet efterlyser fortsat vidner, der kan have set noget i Dronninglund Storskov natten mellem mandag og tirsdag. Foto. Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Politiet vil i de kommende dage søge videre i Dronninglund Storskov og efterlyser i den forbindelse vidner, der kan have været i skoven natten mellem mandag og tirsdag.

»Det kan jo være, der er nogle, der har set personer gå med skovle eller se nogen bære noget ud. Og det er alt sammen vigtige beviser.«

Politiet søger fortsat med sporhunde i skoven, som også var med til at finde menneskeresterne torsdag.

»Vi har nogle rigtig gode politihunde herhjemme. De har formentlig spillet en stor rolle i sagen,« siger Bent Isager-Nielsen.