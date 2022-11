Lyt til artiklen

»Det her er blodigt, voldsomt og meget usædvanligt.«

Sådan lyder ordene fra tidligere drabschef og leder af Rejseholdet Bent Isager-Nielsen.

Meldingen kommer efter, at en 37-årig gravid kvinde sent torsdag aften blev dræbt af flere knivstik.

Kvinden havde netop fået fri fra sit arbejde på et plejecenter på Samsøvej i Holbæk da overfaldet skete. Her havde kvinden lige sat sig ind i sin bil, da hun pludselig blev angrebet og trukket ud af bilen.

Ifølge Bent Isager-Nielsen tyder alt på, at der er tale om et nærdrab, og at den fortsat efterlyste gerningsmand har haft en relation til den gravide kvinde.

»Alt tyder på, det er et relationsdrab. Jeg tror, det er en tilregnelig drabsmand, der er gået efter hende. Han er ikke bare dumpet ned fra himlen,« slår han fast.

»Det virker som en likvidering og en henrettelse, der er målrettet, hvor han har ventet og vidst, at hun arbejdede der og fik fri på det tidspunkt.«

Han fortæller, at knivdrab ofte sker i forbindelse med ophidselse, slagsmål, alkohol eller selvforsvar. Derfor er dette en »meget usædvanlig« opførsel.

Politiets teknikere arbejdede natten til fredag på stedet i Holbæk. Foto: Steven Knap / Byrd Vis mere Politiets teknikere arbejdede natten til fredag på stedet i Holbæk. Foto: Steven Knap / Byrd

»Når der ikke engang, må man formode, har været sådan et opgør, så er det altså meget voldsomt og heldigvis meget usædvanligt,« fortæller han.

Samtidig understreger han, at det tyder på at være en meget fattet gerningsmand.

»Når hr. og fru Danmark måske tænker, at 'det her giver ingen mening', så skal man passe på med at sige det. For det gav mening for gerningsmanden, ellers havde han ikke gjort det.«

»Hvis målet helliger midlet, så kan gerningsmanden lukke øjnene for den voldsomme brutalitet, blodighed og kynisme, der ellers ligger i det.«

Han påpeger, at politiets arbejde nu består af to spor. Først og fremmest handler det om, at politiet skal have fundet gerningsvåbnet, få afhørt vidner og indsamlet overvågning.

»Så er der det andet spor. For hvad har hun i sit liv, som kan medføre, at nogen føler, det er okay at slå hende ihjel. Det handler om at finde 'meningen',« slår han fast.

Signalement af gerningsmand Vidnet i sagen har beskrevet gerningsmanden således: - Mand, 18-19 år

- 170-175 cm høj

- Spinkel af kropsbygning og med lange ben

- Brun i huden

- Sort kort jakke og sort hue Kilde: Midt- og Vestsjællands Politi

Drabet skete klokken 23.10 og blev overværet på nærmeste hold af en kollega, som forsøgte at hjælpe. Politiet var fremme på stedet efter fem minutter og gav livreddende førstehjælp, men hendes liv stod ikke til at redde, og hun afgik ved døden ved ankomst til hospitalet.

Midt- og Vestjællands Politi oplyser fredag aften til B.T., at kvindens baby var en dreng, og at han er i live og indtil videre har det godt. Politiet kan endnu ikke oplyse, hvor langt kvinden var henne.

Den 37-årige kvinde har afghansk baggrund, mens gerningsmanden af politiet beskrives som en ung mand på 18-19 år med anden etnisk baggrund end dansk.

