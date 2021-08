Skruer vi tiden tre år tilbage, var Jens Møller det måske mest populære ansigt i dansk politi, da han ledte efterforskningen i 'Ubådssagen'.

Torsdag sad den nu tidligere drabschef i Københavns Politi imidlertid i en noget uvant situation, da han tog plads på anklagebænken i Københavns Byret.

Her er han nemlig tiltalt for at have brudt sin tavshedspligt i forbindelse med bogen 'Opklaret – drabschefens erindringer', som udkom i 2018, ved at røbe fortrolige oplysninger fra flere sager.

Hertil er han tiltalt for at have foretaget 17 opslag i politiets sagssystem Polsas – ifølge anklagemyndigheden uden tjenstlig anledning.

Anklager: Her brød han sin tavhedspligt I bogen 'Opklaret' sætter Jens Møller ord på nogle af de sager, han som drabschef har været involveret i. Det er i den forbindelse, at han ifølge anklagemyndigheden har brudt sin tavshedspligt. I anklageskriftet er der nævnt i alt ni passager i bogen, som ifølge anklagemyndigheden skulle være et brud på tavshedspligten. Det drejer sig om passager fra afsnittene om 'Amagermanden, 'Kondiløberen', hvor en kondiløber blev voldtaget og forsøgt dræbt, og endelig i afsnittet om den såkaldte 'Morfar-sag'. Her skød en ældre mand en advokat og forsøgte at dræbe sin tidligere svigersøn.

Jens Møller nægter sig skyldig i anklagerne og forklarede ved dagens retsmøde, at de ifølge anklagemyndigheden fortrolige oplysninger alle i forvejen havde været offentligt tilgængelige, da bogen udkom.

Oplysningerne var med andre ord nogle, som han var blevet bekendt med gennem mediernes dækning og ikke gennem sit arbejde som drabschef.

»Hvis jeg havde viden om det fra mit arbejde, så ville det være en fortrolig oplysning. Men jeg har ikke den viden fra mit arbejde. Den har jeg fra mediernes dækning,« sagde Jens Møller og understregede desuden, at han kunne stå inde for alt, der stod i bogen.

Men allerede ved sagens indledning gjorde specialanklager Mette Malberg det klart, at man var opmærksom på, at oplysningerne havde været fremme i pressen.

»Sagerne har været behandlet meget indgående i pressen. Anklagemyndigheden bestrider ikke, at mange af de oplysninger, der er rejst tiltale for, har været bragt i medierne tidligere i forbindelse med sagerne,« lød det fra Mette Malberg.

Sagen er principiel, mener anklager Mette Malberg, og kernen er, om man som ansat i en offentlig stilling må videregive fortrolige oplysninger, selv om de har været bragt i pressen.

Anklageren henviste blandt andet til en passage fra bogen, hvor det står beskrevet, hvordan en kondiløber så ud, da hun blev fundet efter at være blevet voldtaget og forsøgt slået ihjel, og ikke mindst, hvad hendes tilstand var.

Men Jens Møller fastholdt, at han havde oplysningen gennem mediernes dækning – i det her tilfælde fra en artikel, som B.T. bragte i forbindelse med sagen.

Den tidligere drabschef svarede grundigt på anklagerens spørgsmål torsdag og gjorde det også klart over for retten, at han i flere år havde gået med tanken om at udgive en bog.

Allerede da han trådte til som drabschef i 2011, blev han spurgt, om han ville lave en bog. Her afviste han det, men i takt med, at han nærmede sig pensionsalderen, blev tanken mere besnærende.

Da beslutningen endelig var taget, luftede han efter eget udsagn tanken flere gange for sin chef, politiinspektør Poul Kjeldsen, som også afgav forklaring torsdag.

Poul Kjeldsen blev imidlertid først orienteret om den færdige bog få uger før udgivelsen, da han tilbød Jens Møller en stilling som centerchef.

En stilling, som Jens Møller i øvrigt ikke var interesseret i.

Den nu tidligere drabschef påpegede også ved dagens retsmøde, at han udmærket var bevidst om, at han ikke kunne blive i sin stilling som drabschef, når bogen var blevet udgivet. Derfor kom det heller ikke som en overraskelse, at han blev flyttet til en stilling som leder af indbrudsgruppen.

Han gik på pension i 2018.

Anklagemyndigheden kræver, at Jens Møller bliver straffet med bøde, hvis han kendes skyldig. Der ventes at falde dom 16. september.