Bent Isager-Nielsen, der er forhenværende drabschef ved Rejseholdet, mener, at der i løbet af lørdag, er behov for, at politiet forklarer danskerne, hvorfor de fredag eftermiddag igangsatte en menneskejagt for at pågribe tre personer i en efterlyst Volvo 90.«

»Det vil være prisværdigt, hvis politiet giver en orientering, nu man har meldt ud, at der er tale om alvorlig kriminalitet,« siger han.

Han tør dog ikke spå om, hvornår politiet løfter lidt af sløret for, hvad der mon skete, da politiet fredag eftermiddag stoppede det meste af trafikken på Sjælland og foretog en række ransagninger og andre aktioner i forbindelse med den omfattende efterforskning.

»Når politiet har overblik over sagen og nattens aktioner og ransagninger samt fundet af Volvoen, så vil man nok lukke lidt op for posen. Politiet ved jo godt, at aktionen har haft store konsekvenser for borgerne,« siger han.

Adskillige politibiler, bevæbnet politi i civilt tøj samt tungt bevæbnet politi var fredag aften i aktion på flere adresser i den lille by Espe på Sydfyn. Foto: Carsten Bundgaard

Han mener, der kan være nogle ’politifaglige’ grunde til, at man ikke vil sige mere, end hvad der i går blev meldt ud på pressemøde.

»Politiet lever jo af befolkningens goodwill, og den skal man også opnå gennem god kommunikation,« siger Bent Isager.

Han er ikke sikker på, at politiet overhovedet har et signalement af de tre personer, der skulle have befundet sig i en efterlyste Volvo 90.

»Hvis ikke man ikke ved, hvordan de ser ud, eller de er maskeret, så kan man risikere at gøre ondt værre ved at offentliggøre et signalement. Tingene er desværre ikke altid så enkle, som man tror,« siger han.