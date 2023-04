Lyt til artiklen

Jens Møller Jensen, tidligere vicepolitiinspektør og drabschef ved Københavns Politi, har dagen igennem fulgt sagen om den forsvundne Filippa og politiets arbejde hertil.

Over for TV 2 siger han, at det er ekstremt vigtigt, at borgere lytter til politiet. For folk skal reagere, siger han.

»Det handler om at få beviser. Man kigger på selve området og igangsætter en eftersøgning. Man forsøger også at få så meget viden om hende,« siger han om politiets arbejde.

Han tilføjer også, at eftersøgningen nu har været i gang i mere end 10 timer, samtidig med at mørket falder på. Det gør det ikke nemmere, hvorfor tid og henvendelser betyder meget.

13-årige Filippa er savnet. Foto: Privat. Vis mere 13-årige Filippa er savnet. Foto: Privat.

Politiet fortsætter deres massive eftersøgning efter Filippa, man ikke har hørt fra siden lørdag klokken 11.30 i Kirkerup, hvor hun delte aviser ud, natten igennem.

Tidligere på aftenen meldte politiet ud, at man har afhørt en række borgere og sikret sig en række videomateriale i sagen.

Hvad, optagelserne viser, vil han ikke oplyse, men politiet skal blandt andet bruge natten på at gennemse det.

»Dels vil vi fortsætte de undersøgelser, vi laver derude. Dels er vi i færd med at gennemgå det materiale, vi allerede har indhentet. Vi forventer også, at der er en del andet materiale, vi er på vej til at indhente, som vi også skal have gennemgået,« siger politiinspektør Kim Kliver til Ritzau og fortsætter.

»Så er vi i gang med at søge med hunde og andet, og vi kommer til at fortsætte med det, så længe det giver mening. Ellers fortsætter vi straks fra morgenstunden, når det bliver lyst,« lyder det videre.

Flere end 300 borgere har henvendt sig til politiet.

Kim Kliver opfordrer fortsat til, at man henvender sig.

»Hvis man ligger inde med information, som kan være interessant for politiet eller med videooptagelser fra sin villa eller sit køretøj, så sørg for at gemme de optagelser og ret henvendelse til politiet.«

»Tænk ikke på, om jeres iagttagelser eller videooptagelser nødvendigvis er interessante. Lad det være op til politiet at vurdere det,« siger han.