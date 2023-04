Lyt til artiklen

Politiet efterforsker uden tvivl sagen om 13-årige Filippas forsvinden som en mulig drabssag.

Sådan lyder vurderingen fra tidligere efterforsker og souschef for Rejseholdet Kurt Kragh.

»Når en pige i hendes alder forsvinder uden nogen forklaring – og især fordi hendes cykel er blevet fundet, som den gør på jorden (i en vejkant sammen med hendes taske og mobiltelefon, red.) – så er man nødsaget til at tænke i det værst tænkelige scenario: Altså et drab,« siger han.

13-årige Filappa gav sidst livstegn fra sig lørdag klokken 11.30, hvor hun ringede til sin stedfar og fortalte, at hun var færdig med sin avisrute og på vej hjem.

Men Filippa kom ikke hjem.

Senere samme dag fandt familien hendes cykel, taske og mobiltelefon henkastet i vejkanten i et krat på Esholtevej lidt uden for landsbyen Kirkerup sydøst for Slagelse.

Politiet har siden ledt efter hende med hunde, droner, helikopter og mandskab.

Søndag formiddag er politiet massivt til stede ved et hus på Fladholtevej tæt på Esholtevej.

Tidligere drabschef Kurt Kragh.

»I en sag som denne skal politiet altid forestille sig det værst tænkelige sscenario - modsat hvad der skete i Emelie Meng-sagen, hvor man mente, at hun nok bare var taget afsted af egen fri vilje,« siger Kurt Kragh og forsætter:

»Det kan også være et færdselsuheld: At der er en, der har kørt hende ned, og så har fået dårlig samvittighed og smidt cyklen derind (i krattet i vejkanten, red.), og så kørt et eller andet sted hen og smidt hende. Det er også en mulighed. Men det tror jeg ikke på. Jeg tror, at det er et af de klassiske drab, hvor der er en, der har samlet hende op på landevejen, smidt cyklen og så har kørt hende et eller andet sted hen.”

Kurt Kragh pointerer, at det er vigtigt, at politiet tænker i motiver.

»Uden at man skal lægge sig fast, skal man skal tænke: Hvad er det mest sandsynlige motiv i sådan en sag her?«

»Hvis ikke det er et færdselsuheld, så er der kun et sandsynligt motiv: Det er, at det er et seksuelt motiv, og så skal politiet kigge efter, hvad der findes af straffede personerne i nærområdet og endnu længere ude, så man hurtigt kan komme ud og få fat i sådan nogle (seksualforbrydere, red.) og få lavet en ransagning, der hvor de bor.«

Kurt Kragh vurderer, at det må tages for givet, at Filippa er blevet samlet op i en bil.

»Det vil sige, at gerningsmanden efter sin forbrydelse, som vi formoder det er - nemlig en sædelighedsforbrydelse og muligvis et drab – at han så kører et eller andet sted hen og rengører sin bil. Det skal også fylde en del i efterforskningen.«