Fremgangsmåden ved det brutale drab på radiovært og tidligere bandemedlem Nedim Yasar er i sig selv et vigtigt spor for politiet i jagten på at finde drabsmanden.

Det vurderer tidligere drabschef, Kurt Kragh, der mener, at den nådesløse metode til mordet på den 31-årige mandag aften peger i retning af, hvem der kan stå bag.

»For mig at se er det helt klart, at vi er ovre i det, vi kalder organiseret kriminalitet. Drabet er tilrettelagt, og gerningsmanden har haft information om bogreceptionen (som Nedim Yasar netop havde afholdt, da han satte sig ind i sin bil og blev skudt, red.).«

Københavns Politi har vurderet, at der ved drabet blev afgivet mindst to skud af en person, der forlod gerningsstedet ud for Hejrevej 42 i Københavns NV til fods.

(ARKIV) Nedim Yasar, tidligere bandemedlem fotograferet den 3. februar 2017. Foto: Tobias Nicolai Vis mere (ARKIV) Nedim Yasar, tidligere bandemedlem fotograferet den 3. februar 2017. Foto: Tobias Nicolai

Chefpolitiinspektør Jørgen Skov har videre fortalt, at Nedim Yasar fik startet sin bil, da skuddene lød.

Oplysningerne fra ordensmagten viser ifølge Kurt Kragh, at mordet har været udført med et klart fortsæt.

»Han kan jo ikke vide, hvornår Nedim Yasar går ud til bilen, så han må jo have ventet forholdsvis tæt ved - måske i en opgang, så han har kunnet holde bilen under observation.«

»Det viser, at vedkommende har tænkt over, hvad han ville gøre. Gerningsmanden har sat sig ned og sagt, at nu skal han (Nedim Yasar, red.) dø. Mange skyderier har ikke været særligt professionelt udført, hvis man kan sige det sådan. Ofte er der skudt på må og få. Men gerningsmanden her har villet det. Han har gået helt tæt på. Det er en ren likvidering,« siger den tidligere efterforsker.

At der blot er affyret enkelte skud er også sigende for morderens kynisme, lyder det.

»Det viser noget om, at vedkommende ved, hvordan man bruger et håndvåben. Det er to velrettede skud. Og de har ikke bare været for at skræmme,« siger Kurt Kragh.

Københavns Politi har modtaget flere henvendelser fra borgerne. Der er dog ikke foretaget nogen anholdelser endnu.

Nedim Yasar havde mandag aften netop deltaget i en reception for sin selvbiografiske bog 'Rødder', da han blev dræbt omkring klokken 19.38.