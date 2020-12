Bent Thuesen, der er tidligere drabschef i Syd- og Sønderjyllands Politi, er blevet ansat som journalist og kommentator.

Den 65-årige nu tidligere politimand har en fortid som leder af afdelingen for personfarlig kriminalitet i politikredsen.

Men nu skal han være med til at styrke dækningen af kriminalstoffet hos det danske medie Newsbreak.

»Vi er meget glade for at få Bent Thuesen med på holdet. Læserne interesserer sig uhyre meget for kriminalstof i alle afskygninger. Jeg er overbevist om, at Bent Thuesen med sine mange års erfaring kan bidrage med spændende vinkler og synspunkter,« siger kommende chefredaktør på mediet Claus Jessen.

I en pressemeddelelse fra mediet siger Bent Thuesen selv, at han de seneste år har modtaget adskillige henvendelser fra journalister i forbindelse med verserende eller tidligere drabssager.

»Jeg har konsekvent afvist alle henvendelserne af hensyn til min tavshedspligt og de pårørende, som endnu en gang vil få rippet op i deres sorg. Men jeg synes, at det er rigtig spændende, at Newsbreak.dk på forskellig vis nu vil bruge mig i aktuelle sager og som kommentator,« siger Bent Thuesen.

I forbindelse med sin ansættelse har den tidligere drabschef sikret sig, at han ikke vil blive bragt i situationer, hvor hans tavshedspligt fra politiet vil blive kompromitteret.