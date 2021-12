Ikke alene mistænker politiet ham for grov vold.

En 33-årig mand er også sigtet for tirsdag aften at have udsat to mænds liv og lemmer for fare, da han – ifølge politiet – bevidst påkørte dem med bil ved Halmtorvet 11 på Vesterbro.

Under torsdagens grundlovsforhør ønskede den sigtede ikke at udtale sig. Han ville dog gerne understrege, at han nægter sig skyldig.

Ikke desto mindre fandt man i Dommervagten grundlag for at fængsle ham i fire uger, mens efterforskningen fortsætter.

Som en del af den foreløbige efterforskning har politiet indhentet videoovervågning fra Kødbyen. På overvågningsmaterialet fremgår det, at en person, som politiet altså mener er identisk med den sigtede, ankom til Halmtorvet i en udlejningsbil klokken18.40.

Herefter stod han sammen med de to forurettede, før han atter gik. De løb efter ham, før han forsvandt. For en stund.

Selv har de to påkørte forklaret, at de fandt manden provokerende. At han skulle have sagt, de skyldte ham penge, og at de havde skændtes med ham.

Efter skænderiet vendte manden så tilbage. Denne gang bag rattet i den hvide udlejnings-Citroën, som han styrede direkte mod de to mænd.

Den ene af dem endte på kølerhjelmen for efterfølgende at falde ned på asfalten.

Derefter kunne de to mænd ifølge deres forklaringer se, at føreren kørte lidt væk for at vende bilen. Begge er af den overbevisning, at den sigtede planlagde at påkøre dem igen. Det skete dog ikke. I stedet forsvandt han, og de to mænd stod tilbage med skader.

Den ene med en bule og underhudsblødning ved højre ankel. Den anden med ondt i hoften, men uden synlige skader.

Torsdag sad den 33-årige så atter bag rattet, da den hvide udlejningsbil blev spottet og bragt til standsning på en tankstation.

Han blev anholdt og bragt til afhøring. Og nu er han altså bag tremmer. I hvert fald de næste 27 dage.

Det er dog ikke første gang, han stifter bekendtskab med livet bag fængselsmurerne.

Han blev i 2020 idømt 30 dages fængsel i en sag omhandlende straffelovens paragraf 119 om vold eller chikane mod en offentligt ansat.

Han har desuden en dom for at have overtrådt knivloven og en anden dom fra en sag om euforiserende stoffer.