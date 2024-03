Det var Anthony Mark Patterson, der tog fat i sine advokater for at drøfte en mulig tilståelse i bedragerisag.

En af de skrappeste domme i danmarkshistorien for økonomisk kriminalitet blev fredag uddelt i Retten i Glostrup.

Her blev Anthony Mark Patterson idømt otte års fængsel for medvirken til bedrageri med udbytteskat for 8,4 milliarder kroner samt forsøg på medvirken til bedrageri for lidt over en halv milliard.

Den 52-årige brite nægtede sig længe skyldig og var tiltalt sammen med den formodede hovedmand bag milliardbedrageriet, Sanjay Shah, indtil han for nylig vendte på en tallerken og besluttede sig for at ville tilstå.

Patterson er den anden person, der er blevet dømt i udbyttesagskomplekset. 2. februar blev hans landsmand Guenther Klar idømt seks års fængsel for bedrageri for 320 millioner kroner.

Den udløsende faktor for Pattersons pludselige tilståelse var især en række tidligere domme i både Danmark og udlandet, fortæller hans forsvarsadvokat, Henrik Stagetorn.

- Blandt andet en afgørelse i Højesteret, hvor man har underkendt forretningsmodellen, og sagen med Guenther Klar, siger Stagetorn.

- Den tredje ting er, at den handelsmodel, de har brugt, rundt omkring i Europa bliver underkendt, og i det lys har vi haft en række drøftelser foranlediget af klienten, om hvorvidt man skulle tilstå, og derfra har vi så prøvet at få det bedste ud af situationen.

Henrik Stagetorn og Pattersons anden forsvarsadvokat, Martin Simonsen, argumenterede i et retsmøde torsdag for, at deres klient skulle idømmes mellem seks et halvt og syv års fængsel.

- Dommen ligger i den høje ende, i forhold til hvad vi havde forventet. Nu læser vi dommen igennem, og så tager vi en snak med Patterson, siger Henrik Stagetorn.

Anthony Mark Patterson har tilstået at have bistået Sanjay Shah med milliardbedrageriet mod den danske statskasse. Shahs sag begynder 11. marts. Han overværede torsdagens retsmøde, men var ikke til stede ved fredagens domsafsigelse.

Det var hans forsvarsadvokater, og den ene af dem, Kåre Pihlmann, ved ikke, hvad Pattersons tilståelse og dommen mod ham får af betydning for Sanjay Shah-sagen.

- Det kan vi ikke svare på. Hans (Shahs, red.) sag skal behandles det næste års tid, og når der ligger en dom - formentlig i foråret 2025 - så ved vi, hvordan retten vurderer hans forhold, herunder hvorvidt sagen mod Patterson får nogen betydning, siger Pihlmann.

Forsvarsadvokaten vil ikke rigtig forholde sig til, at Anthony Mark Patterson for nylig - kort inden retssagen mod ham og Shah skulle begynde - besluttede sig for at tilstå.

- Han (Patterson, red.) har nogle meget dygtige advokater, og de har vurderet, at det var den rigtige måde at gøre det på. Det skete selvfølgelig på et ret fremskredent tidspunkt, men det håndterer vi også fint. Vi har fået 14 dage mere til at tilrettelægge vores sag, siger Kåre Pihlmann.

Anthony Mark Patterson var torsdag i vidnestolen, men udtalte sig kun i overordnede vendinger om Sanjay Shah og Shahs rolle i bedrageriet.

Det vil formentlig ændre sig, når Shah skal for retten. For med fredagens dom kan Patterson nu indkaldes som vidne i retssagen mod Shah, hvor han vil skulle udtale sig under vidneansvar.

Det betyder, at han både vil have pligt til at svare på anklagemyndighedens spørgsmål, og han har pligt til at svare sandt. Hvis han havde siddet på anklagebænken sammen med Sanjay Shah, ville Patterson ikke være underlagt den pligt.

Han har udbedt sig betænkningstid i forhold til en eventuel anke af fredagens dom.

