Det er en skidt idé at skjule to skarpladte pistoler i et kolonihavehus.

Især når det bliver opdaget af politiet.

Det blev onsdag demonstreret for en 30-årig mand i et grundlovsforhør for lukkede døre i Dommervagten i Københavns Byret.

Han er tidligere blevet dømt for at have forvoldt fare for andres liv ved at skyde otte gange gennem et vindue til en lejlighed i Brønshøj.

Ved onsdagens grundlovsforhør kunne han erkende sig skyldig i at have besiddet to skarpladte pistoler af mærket Walter Creed med tilhørende isatte magasiner med 15 patroner og yderligere 19 styk løstliggende patroner.

Våbnene blev fundet i et kolonihavehus i en haveforening i Kastrup.

På det grundlag besluttede dommeren at varetægtsfængsle ham for foreløbig fire uger.

Tilbage i 2009 blev han idømt fængsel for et skyderi, der ifølge retten bragte andres liv i fare.

Her havde han sammen med en kammerat, der havde relation til Hells Angels-støttegruppen AK 81, været til fest i et af rockerklubbens klubhuse på Amager.

De to besluttede at køre ud til kammeratens kærestes tidligere fyr, fordi han angiveligt havde sendt hende nogle krænkende sms-beskeder.

Både Københavns Byret og Østre Landsret fandt de to unge mænd skyldige i i at have affyret otte skud ind gennem vinduet til en lejlighed på Krabbesholmsvej.

Den pistol, der blev brugt til skyderiet, blev efterfølgende fundet i det HA-klubhus, hvor de havde været til fest.

Skyderiet takserede Københavns Byret for begges vedkommende til 10 måneders fængsel, hvoraf halvdelen blev gjort betinget.

Men Østre Landsret forhøjede straffen markant, så begge blev idømt et års ubetinget fængsel.

Og i 2010 kunne den nu 30-årige mand føje endnu en fængselsdom til sin straffeattest, da han blev idømt endnu et års fængsel for organiserede tyverier af designermøbler.