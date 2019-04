Københavns Byret idømte fredag en tidligere direktør en fængselsstraf for hvidvask af 57 millioner kroner.

En tidligere direktør i et unavngivent vekselbureau er blevet straffet med fire års fængsel i en sag om groft hæleri.

Den 56-årige mand blev fundet skyldig i at have ladet kunder bruge vekselbureauet til at omveksle udbytte fra salg af hash eller fra andre former for kriminalitet.

Manden blev dømt for at have omvekslet valuta for hele 57 millioner kroner, selv om han vidste eller i hvert fald burde have vidst, at kundernes penge stammede fra kriminalitet.

Specialanklager Andreas Emil Christensen fra Københavns Politi udtaler:

»Vekselbureauer har til ansvar at understøtte myndighedernes arbejde med at bekæmpe hvidvask. Og det siger næsten sig selv, at hvidvask begået professionelt som led i driften af et vekselbureau er en kriminalitetstype, som vi ser meget alvorligt på,« siger han og fortsætter:

»Med dagens dom har byretten fuldt og helt tilsluttet sig vores opfattelse af, hvordan denne sag skulle bedømmes. Det er jeg naturligvis meget tilfreds med.«

Den dømte, som ikke længere er direktør for vekselbureauet, valgte straks efter domfældelsen at anke dommen til landsretten.