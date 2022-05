Gennem to årtier har Ole Madsen svindlet sig til omkring 20 millioner kroner.

Det gjorde han, mens han sad som direktør i Spar Nord.

Og selvom han allerede nu har erkendt bedraget, så slipper Ole Madsen altså ikke for at skulle for retten.

»Politiet har færdiggjort deres arbejde, og vi har sendt sagen videre. Nu venter vi bare på, at den bliver berammet,« forklarer specialanklager ved Nordjyllands Politi Mette Vestergaard.

Hun vil ikke kommentere sagen yderligere på nuværende tidspunkt.

Men B.T. kan alligevel løfte noget af sløret for, hvad anklagerne mod Ole Madsen lyder på.

For allerede tilbage i juli sidste år, havde man holdt et retsmøde på baggrund af den første af de to anmeldelser, som Spar Nord har rettet mod den tidligere medarbejder.

Her viser retsdokumenter, som B.T. har fået aktindsigt i, at Ole Madsen blandt andet er sigtet for overtrædelse af straffelovens paragraf 286.

»Det er en bestemmelse for groft bedrageri, som vi mener, der er tale om her – alene på grund af beløbets størrelse,« siger David Schmidt Hvelplund, som var anklager på sagen frem til marts i år.

»Den har en strafferamme på op til otte år. Så højt ender straffen nok ikke, men der er ingen tvivl om, at svindel af den her karakter kan betyde en årelang fængselsstraf.«

Dokumenterne, som altså alene handler om den ene del af Ole Madsens svindel – nemlig den, der er foregået i de seneste år, inden han stoppede i banken – giver desuden et indblik i, hvordan svindlen er foregået.

Anklagemyndigheden beskriver blandt andet, at Ole Madsen i perioden fra maj 2018 til september 2020 udstedte 66 falske fakturaer. Samlet gav det en regning på 9.064.000 kroner til Spar Nord.

Beløbet blev overført til to selskaber, som Ole Madsen ejede.

I nogenlunde samme periode – nemlig fra februar 2018 til juli 2020 – er han anklaget for at have brugt sit firmakort til private udgifter.

Mere præcist mener anklagemyndigheden, at Ole Madsen uberettiget har hevet erhvervskortet op af lommen 17 gange på de knap to og et halvt år og i alt brugt 534.953,84 kroner.

Det betyder, at Ole Madsen i gennemsnit købte for 31.467,87 kroner, hver gang kortet blev penduleret gennem dankortterminalen.

Han har selv forklaret, at han brugte pengene til at finansiere luksusforbrug. Dyrt tøj, dyre rejser, dyre hotelværelser og lækre leasingbiler.

Ole Madsen har desuden været åben omkring, at han for nyligt er blevet diagnosticeret med affektiv bipolar lidelse. Det fortalte han første gang til Finans 5. Maj.

Mette Vestergaard vil ikke forud for sagen forholde sig til, hvad det betyder for strafudmålingen. Hun henviser alene til paragraffernes strafferamme.

Ifølge David Schmidt Hvelplund er det dog sandsynligt, at det får et betydning for selve strafformen.

Ole Madsen gentager i en sms over for B.T., at han har tilstået alle forhold og har »hjulpet med at gøre efterforskningen så ukompliceret som mulig«.

»Så jeg erklærer mig selvfølgelig skyldig, når sagen engang kommer for retten,« tilføjer han.

B.T. følger sagen.