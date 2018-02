En tidligere tv-vært blev hårdt kvæstet, da hun i januar helt bevidst blev kørt ned af en mand, der har forfulgt og chikaneret hende gennem to år.

Kvinden brækkede blandt andet det ene lårben to steder og pådrog sig en række andre kvæstelser.

Det skriver Ekstra Bladet, som har fulgt sagen.

Den 23-årige mand havde forfulgt og generet den kvindelige tidligere tv-vært gennem to år, og chikanen kulminerede 10. januar i år, hvor manden opsøgte kvinden uden for hendes arbejdsplads. Kvinden, som ikke ønsker at stå frem i medierne, havde netop parkeret sin bil foran den virksomhed, hvor hun nu er ansat, da hun blev påkørt af en bil bagfra. Sammenstødet var så voldsomt, at bilens forrude blev knust.

I grundlovsforhøret indrømmede den 23-årige stalker åbent, at han ville dræbte kvinden ved at køre hende ned. Af retsbogen fremgår det, at han havde planlagt angrebet i flere måneder. Han havde været på kvindens arbejdsplads flere gange, opsporet hendes bil og nummerplade.

»Meningen var, at hun skulle køres ned, og at hun skulle dø«, sagde han i retten.

Anklagen mod manden viser, at den sigtede har et polititilhold mod at opsøge kvinden. Tilholdet gælder til 2021. Sidste år fik han en bøde på 4000 kroner for at krænke hendes blufærdighed, og han har også fået en bøde for at sende sms'er til hende. I alt løber det op i to års chikane og 20 krænkelser, som altså kulminerede med, at han kørte hende ned med vilje.

Manden skal mentalundersøges, og meget tyder på, at han lider af en psykisk lidelse. I hvert fald forklarede han i retten, at 'han har problemer, som skyldes højere magter, og at han bliver 'generet gennem satellitter.' Den tidligere tv-vært var efter den unge mands opfattelse i ledtog med satellitterne, og derfor ville han dræbe hende for at fjerne problemerne.

Ekstra Bladet har været i kontakt med kvinden, som ikke ønsker at få sit navn frem.

Den 23-årige blev varetægtsfængslet, og den forventes at blive forlænget i næste uge.