Et gammelt mundheld lyder, at forbrydelse ikke betaler sig.

Men i første omgang kan det være meget profitabelt at bevæge sig ind på en kriminel løbebane.

Sådan var det i hvert fald for en tidligere pusher, der i flere år solgte hash på Christiania.

I B.T.s kriminalpodcast 'På fersk gerning' beskriver han, hvordan vejen ind i det kriminelle liv skete naturligt.

»Der hvor jeg er fra, er der rigtig mange mennesker, der opholder sig på Christiania til dagligt. Så det var en glidende overgang for mig, da jeg fandt ud af at skole ikke var noget for mig. Jeg blev venner med dem og røg hash med dem. Så tog det ene det andet,« forklarer den tidligere pusher, der i podcasten optræder under dæknavnet Jonas.

Og Jonas kunne hurtigt se de økonomiske fordele ved livet på den anden side af hashboden og loven.

»Man tjener penge, der er piger, og man spiser på de dyreste restauranter. Man mangler ingenting,« siger han.

Dagslønnen som Jonas fik som hashsælger i Pusher Street lå da også noget højere, end hvad en ungarbejder tjener i Netto.

Som 16-årig tjente han pludselig 3000 kroner om dagen.

»Det er jo perverst. De andre tjente meget mere end mig, men det vidste jeg ikke. Jeg var tilfreds. Jeg var glad,« fortæller han.

Jonas forklarer, hvordan også hans nærmeste fik at mærke, at han begyndte at få flere penge mellem hænderne.

»Din mor har fødselsdag: 'Vær så god, her er 15.000 kroner.' Hvilket normalt menneske kan give sin mor 15.000 hver gang hun har fødselsdag? Det er der ikke nogen, der kan,« lyder det.

Senere har Jonas lagt livet som pusher på hylden. Han svarer 'både og', til spørgsmålet om, hvorvidt han fortryder sin fortid. Han understreger, at han er sikker på, at livet som pusher nok skal blive en forhindring senere i livet.

»Det skal nok indhente mig i fremtiden på et eller andet tidspunkt. Alt indhenter én. Hvis jeg på et tidspunkt vil tage en uddannelse eller stille op til Folketinget, skal det nok hindre mig.«

Men det ændrer ikke på, at han mener at have fået gode ting med fra sin tid i Pusher Street.

»Jeg har mødt så mange dejlige mennesker. Jeg har helt sikkert nogle værdier og nogle principper, der er bygget på det lorteliv, jeg havde dengang,« fortæller Jonas.

Af sikkerhedsmæssige grunde optræder han anonymt. B.T. er bekendt med hans rigtige identitet.

Hør mere fra Jonas' frontlinjeberetning fra livet som pusher på Christiania i podcasten 'På Fersk Gerning' her, eller hvor du lytter til dine podcast.